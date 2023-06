Pnrr e Mes, maggioranza alla prova del voto ma per il Fondo Salva stati si delinea un rinvio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il tema è sul tavolo, ed è politicamente divisivo, ma potrebbe non essere nemmeno questa la settimana buona perché il Parlamento italiano si esprima, con un sì o un no, sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes). Mentre dovrà difendere, ancora una volta, la bontà dell’azione sul Pnrr: vanno al voto le mozioni delle opposizioni.

Anche stavolta, però, nelle scommesse dei deputati, si dovrebbe finire con un nulla di fatto. Che ci siano “difficoltà” con la ratifica in Parlamento del Mes lo ha ammesso, come ha riportato il commissario Paolo Gentiloni, lo stesso ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti proprio alla riunione del board del Mes, la scorsa settimana. L’Italia d’altronde sta accumulando, di mese in mese, un ritardo sempre più difficilmente giustificabile agli occhi degli altri paesi, dato che è la sola tra i 20 dell’Eurozona, che ancora non ha ratificato la riforma del regolamento.

Loading...

Il no della premier al Mes

Pesa, certo, il “no” granitico della premier Giorgia Meloni, che nelle ultime uscite pubbliche sul tema ha ribadito che non se ne farà nulla fino a che non ci sarà un’ulteriore revisione dello strumento, per renderlo più attuale e aderente alle esigenze di oggi, assai diverse da quelle per cui era stato originariamente pensato (non è un caso, ama ripetere, se dalla sua istituzione l’accesso non l’ha mai chiesto nessuno).

Proposte al voto in commissione Esteri della Camera

La maggioranza, comunque, non dovrebbe avere problemi di numeri né in commissione Esteri a Montecitorio, dove giovedì sono in calendario votazioni sui due ddl delle opposizioni (Pd e Iv) né in Aula, dove la ratifica è attesa il 30 giugno. L’obiettivo sarebbe quello di fare slittare ancora l’esame, a portata di mano visto che giovedì si potrebbe mettere al voto la sola scelta di quale proposta esaminare (le due, in realtà, sono identiche). Il tema, peraltro, è divisivo anche per le opposizioni (”abbiamo le idee molto chiare, ma non le anticipo”, glissa il leader M5s Giuseppe Conte). Ma certificare il no secco del Parlamento potrebbe essere controproducente anche per l’esecutivo, alle prese con la delicata trattativa sul Patto di Stabilità, nella quale l’Italia cerca alleati nella richiesta di scorporare dai calcoli gli investimenti del Pnrr. E potrebbe irrigidire gli animi anche sul fronte dell’altra trattativa con la Commissione, quella sulla terza rata, che è data per imminente ma ancora non è stata liquidata. Meglio rinviare, insomma, a luglio e “magari anche a settembre”, confida qualche deputato.

La partita sulle mozioni sul Pnrr

Proprio sul Pnrr le opposizioni, con una diversa geometria che vedrà 5s e Pd sullo stesso fronte e un distinguo del Terzo Polo, sono pronte a incalzare di nuovo l’esecutivo, chiedendo di esplicitare che l’Italia non ha alcuna intenzione di utilizzare i fondi Ue per produrre munizioni da inviare in Ucraina. Il punto è già presente nella mozione depositata alla Camera dai 5S e dovrebbe essere inserito anche in quella dem - che è stata presentata, in fotocopia, al Senato e anche alla Camera. Sul no al Pnrr per le armi - è il ragionamento che si fa però nella maggioranza - Raffaele Fitto, il ministro cui è affidato il Piano, e la stessa Meloni si sono già espressi a più riprese e sembra difficile, al momento, che ci siano margini per un parere positivo. La maggioranza dovrebbe comunque fare un punto domani per valutare anche se chiudere la questione presentando a sua volta una mozione. Pd e Movimento chiedono inoltre di mostrare le “schede” inviate a Bruxelles, come indicato da Fitto anche nella relazione, e di condividere il percorso di revisione del Piano con il Parlamento. Mentre il Terzo Polo punterebbe ad un’apposita sessione parlamentare per le modifiche.