Pnrr e persone fragili: assegnati 1,3 miliardi. La sfida ora è spenderli

Secondo Domenico Pantaleo, presidente dell’Auser, associazione per l’invecchiamento attivo, «la frammentazione degli interventi previsti dal Pnrr sta determinando ritardi e incertezze. Ad esempio dobbiamo evitare il rischio - aggiunge - che le Case della comunità, che dovrebbero costituire il primo punto di accesso degli anziani alle cure mediche e ai servizi sociali, restino delle scatole vuote, prive di tutte le professionalità integrate necessarie a una presa in carico complessiva, dal geriatra allo psicologo».

Due riforme che sono inserite nel quadro del Pnrr (e alla cui realizzazione è subordinata l’erogazione dei relativi fondi dalla Ue) riguardano l’assistenza agli anziani non autosufficienti e le persone con disabilità: in entrambi i casi, la legge delega con le regole-quadro è stata approvata (legge 33/2023 e legge 227/2021), ed è in corso la predisposizione dei decreti attuativi. « I tempi per queste due riforme sono dettati dalla Ue», spiega Vincenzo Falabella, presidente della Fish, federazione italiana per il superamento dell’handicap. «Confido - aggiunge - che la riforma dei servizi per le persone disabili possa cambiare la logica complessiva, passando da un sistema risarcitorio a uno veramente tarato sui bisogni delle persone».

Il bilancio

INIZIATIVE «SOCIALI»

Terzo settore coinvolto in 58 misure

Fra le oltre 300 misure che compongono il Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono 58 quelle che interessano anche gli enti del Terzo settore. Le risorse del Pnrr previste per attuare questi interventi ammontano a 40 miliardi di euro. Sono 27 le misure che hanno già visto l’assegnazione dei fondi previsti o di una loro parte, per 21,48 miliardi.

PERSONE FRAGILI

Assegnati alle Regioni 1,3 miliardi (su 1,45)

Per le misure a favore degli anziani non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone denza fissa dimora, sono già stati assegnati alle Regioni 1,3 miliardi, sul totale di 1,45 miliardi destinato dal Pnrr a queste finalità. Il target di assegnazione è stato completamente raggiunto Il per i 952 progetti a favore degli anziani non autosufficienti (501, 5milioni). Restano da assegnare 90,3 milioni dei 500 milioni destinati alle persone con disabilità (600 progetti), e 45 milioni dei 450 destinati alle iniziative per i senza fissa dimora (housing temporaneo e stazioni di posta, 484 progetti).

LOMBARDIA IN TESTA

Nei fondi attribuiti alle Regioni

La Lombardia è la prima Regione per fondi Pnrr ottenuti nell’ambito degli 1,3 miliardi destinati alle persone con fragilità: avrà 199,7 milioni.