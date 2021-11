Pnrr e professionisti, ecco cosa succede in caso di assunzione nella Pa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Primo ostacolo sul maxipiano di reclutamento di professionisti per centrare gli obiettivi del Pnrr. Per molte figure professionali, infatti, avvocati e consulenti del lavoro ad esempio, è tutto da decifrare l’impatto di una eventuale assunzione a tempo determinato nella Pa sulla permanenza nell’Albo e nella Cassa di previdenza.

La norma

A prima vista, infatti, non sembrerebbero più esserci incompatibilità in questo caso. Almeno dal 7 novembre, data di entrata in vigore della norma del decreto legge Pnrr (il Dl 152/2021), dedicata proprio ai professionisti che entreranno nella Pa come supporto alla gestione dei progetti del Piano. L’articolo 31, infatti, specifica che a queste figure «non è richiesta la cancellazione dall’Albo».

Viene lasciata anche la scelta se continuare a versare i contributi alla Cassa privata o all’Inps. L’obiettivo della norma è chiaro ed enunciato nel testo. Si vuole «incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza». L’orizzonte non è solo quello dei concorsi già banditi: 8mila posti per l’ufficio del processo (16mila a regime) e 500 al Mef. Ulteriori assunzioni sono previste ogni anno, come prevede il decreto che istituisce elenchi di professionisti (sulla «Gazzetta» del 10 novembre). Ma c’è da fare i conti con il quadro che regola l’esercizio delle professioni. Anche se con gradazioni diverse: ci sono categorie per le quali non c’è incompatibilità tra Albo e contratto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e altre in cui il problema esiste.

Le criticità

A sollevare per primi il problema sono stati gli avvocati. La norma del Dl Pnrr mal si concilia con la legge forense. Ricordano dal Consiglio nazionale: «Finora qualsiasi attività subordinata determinava la cancellazione dall’Albo, oppure l’avvocato poteva comunicare la volontà di sospendersi». Il Cnf legge la novità come un’ipotesi eccezionale di sospensione: «Solo per gli avvocati assunti a tempo determinato per le esigenze di attuazione dei progetti del Pnrr - spiegano - ora non è disposta la cancellazione dall’Albo e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio».

Ma per Cnf, Organismo congressuale forense e Cassa resta il rischio di un conflitto di interesse: «Si pensi al caso dell’avvocato reclutato quale operatore nell’Ufficio per il processo e che lavori a a questo titolo nel tribunale ed eserciti contestualmente la professione forense: si tratterebbe di un conflitto di interessi gravissimo». Difficoltà anche per i consulenti del lavoro. La legge sulla professione, finora, vietava ai dipendenti pubblici di restare nell’Albo se il rapporto superava il 50% del tempo pieno. Ora, invece, anche chi ha un contratto con la Pa potrà restare iscritto «senza differenziazione - commenta la presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone - quindi versando le quote e svolgendo la formazione».