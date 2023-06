Pnrr, il Governo alle Camere: «Valutazione Ue sulla terza rata in via di completamento». Gentiloni: «Entro questo mese»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il 30 dicembre 2022 è stata trasmessa alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per una somma pari a 21,9 miliardi (19 miliardi di erogazione, al netto del prefinanziamento). L'attuale Governo, già nelle primissime settimane dall'insediamento, si è impegnato ad assicurare un'incisiva linea di azione per raggiungere, entro il 30 dicembre, i 55 traguardi e obiettivi previsti dal Pnrr per il secondo semestre del 2022. Una trentina di questi, tra milestone e target, era ancora da conseguire».

«Per il conseguimento dei traguardi ed obiettivi della terza rata è stato necessario un importante lavoro di squadra, che si è avvalso di un dialogo serrato ecostruttivo con la Commissione europea e del contributo di tutte le amministrazioni». «La valutazione della Commissione europea ai fini del pagamento della terza rata è in via dicompletamento».

È quanto emerge dalla terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), testo finale della Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr è figlio di una trattativa su più fronti condotti dal ministro Raffaele Fitto con ministeri e amministrazioni territoriali.

Pnrr, Fitto: Rispetteremo tappe ed obiettivi

Possibili modifiche entro il 31 agosto

Nel documento viene ricordato che «entro il 31 agosto 2023, ciascun Paese ha la facoltà di richiedere l'accesso alla propria quota di prestito e, pertanto, il quadro può subire mutamenti, come accaduto a seguito delle recenti comunicazioni pervenute alla Commissione europea da parte degli Stati membri». Solo altri due Stati membri hanno già presentato come l'Italia tre richieste di pagamento (Spagna e Grecia); quattro Paesi hanno presentato due richieste di pagamento (Portogallo, Ungheria, Slovacchia e Romania), undici Stati ne hanno presentato solo una e nove non hanno avanzato sinora alcuna richiesta.

Serve processo di revisione mirata delle misure

«La quarta rata del PNRR italiano - si legge ancora nel documento - prevede il raggiungimento di 27 scadenze, rappresentate da 20 traguardi (milestone) e 7 obiettivi (target) per un importo pari a 16 miliardi di euro (al netto della quota di prefinanziamento del 13 per cento già incassata). A partire dai primi mesi del 2022, un peggioramento del quadro economico di riferimento, caratterizzato dalla forte accelerazione della dinamica dei prezzi e da strozzature dal lato dell'offerta, ha frenato in alcuni ambiti l'avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tali criticità, principalmente di natura esogena, sollecitano oggi un processo di revisione mirata delle misure, in accordo con le istituzioni europee e in coerenza con i principi dei Regolamenti europei».