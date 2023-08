Pnrr, Fitto: il coordinamento dà risultati, basta polemiche. Nessun taglio sugli asili nido

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Venerdì la Commissione Ue ha dato il via libera alle proposte che il governo ha messo in campo sia relativamente all’approvazione della terza rata con modifiche che alla quarta. È stato un lavoro molto complesso e articolato» su cui c’è stato un «apprezzamento pubblico da parte di molti esponenti Ue. Il coordinamento e il confronto costante con l’Ue sta producendo dei risultati positivi». Così il ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto, nelle comunicazioni alla Camera. «Non considero positiva la costruzione di una polemica su questi obiettivi».

Entro il 2023 riceveremo tutti i 35 miliardi

Si sta avviando «una fase che completerà il suo iter entro il 2023 e ci consentirà di ricevere 35 miliardi che è l’intera somma prevista». Di questo si dice sicuro il ministro dando dettagli alla Camera sulla revisione complessiva degli investimenti del Pnrr.

Loading...

Nessun taglio su asili nido, 900 milioni aggiuntivi

«Abbiamo ascoltato per giorni, e di questo sono dispiaciuto e deluso, della responsabilità di questo governo sul fronte degli asili nido. Questo è surreale», fa notare il ministro. «Noi nell’ambito degli asili nido abbiamo lavorato per individuare soluzioni e modificare gli obiettivi intermedi e abbiamo individuato 900 milioni aggiuntivi per un nuovo bando che dà una risposta su questa direzione. Altro che tagli».