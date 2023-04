Pnrr, Fitto: «Criticità su Cinecittà». Ecco a che punto è il maxi-progetto sugli studios

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il «progetto Cinecittà partiva con un dimensionamento molto importante ma se non dovesse essere oggetto di una revisione in termini complessivi di progetto e soprattutto di risoluzione di alcuni contenziosi che sono all’interno del progetto difficilmente potrebbe raggiungere il risultato». A lanciare l’allarme sugli studios romani è stato lo stesso ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, nell’informativa in Senato sullo stato di attuazione del Piano. Al momento, tuttavia, gli obiettivi al 30 giugno per Cinecittà non corrono rischi. Criticità potrebbero esserci invece per la scadenza complessiva del piano.

Il Progetto Cinecittà

Il Progetto Cinecittà si basa su 262 milioni di euro di risorse Pnrr sui 300 milioni complessivi destinati all’industria cinematografica. Nel dettaglio riguarda la costruzione di 5 nuovi teatri di posa e la ristrutturazione di 4 teatri nei terreni storici degli stabilimenti cinematografici di Cinecittà (con un aumento di oltre il 60% della capacità produttiva). È prevista poi la ristrutturazione e l’efficientamento energetico dei teatri esistenti. Infine, l’aspetto forse più importante: l’ampliamento degli stabilimenti cinematografici sull’adiacente terreno di Torre Spaccata per aumentare la capacità produttiva attraverso la realizzazione di nuovi teatri di posa, spazi per le riprese esterne (backlot) e la riqualificazione in chiave sostenibile e culturale dell’area

Programma (per ora) in linea con i target

Il cronoprogramma degli interventi – fanno sapere da Cinecittà – è in linea con quanto previsto dal Pnrr. È stato raggiunto il target di dicembre 2022 per la pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione di 5 nuovi teatri e la ristrutturazione di 4 teatri nei terreni storici degli stabilimenti di Cinecittà. Sono in corso – in linea per il raggiungimento del target del 30 giugno 2023 – poi le procedure economiche/amministrative per l’assegnazione delle gare e la firma dei contratti con le società che realizzeranno e ristruttureranno i teatri.

Al momento nessun intoppo

Al momento non ci sono intoppi che facciano presagire il mancato raggiungimento del target, spiega la società. Ma anche se anche sorgessero, i vertici sono convinti che c’è ancora tempo sufficiente per rimediare. A maggior ragione, ad oggi è pienamente rispettato il cronoprogramma per il raggiungimento del target del 30 giugno 2026 per la realizzazione dei nuovi teatri, per la ristrutturazione, l’efficientamento energetico e l’investimento digitale sui teatri nei terreni storci degli stabilimenti di Cinecittà e per la digitalizzazione dell’archivio fotografico e audiovisivo.

Le criticità

Il nodo è rappresentato dall’espansione degli studios nei terreni di Torre Spaccata. Cinecittà ha raggiunto un accordo preliminare con Cdp - proprietaria del terreno di Torre Spaccata - per l’acquisto di 31 ettari al prezzo di 17,8 milioni di euro. L’accordo è in corso di perfezionamento: necessita del parere definitivo del ministero dell’Economia (che con l’82,77% controlla Cdp) e dell’approvazione del Progetto urbano da parte di Roma Capitale in coerenza con le previsioni del Piano regolatore. I tempi attesi per il completamento degli atti amministrativi/autorizzativi sono entro il 2023.