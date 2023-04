Pnrr, Fitto vede i ministri sugli obiettivi di giugno: focus su asili nido, stadi e stazioni di idrogeno

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono serviti a fare un check up sugli obiettivi per la terza tranche del Pnrr e per quelli in scadenza il 30 giugno gli incontri che il ministro per gli Affari europee e il Pnrr, Raffaele Fitto ha avuto con quattro colleghi di governo (Salvini, Giorgetti, Piantedosi, Valditara) dopo il via libera del decreto con la nuova governance. In un comunicato si spiega che si è lavorato sui diversi dossier: dai Piani Urbani Integrati, che riguardano lo Stadio di Firenze e il Bosco dello Sport di Venezia, al Piano asili nido, fino ai porti.

Il caso degli stadi di Firenze e Venezia

Con il ministro dell’Interno sono state affrontate le criticità sui Piani urbani integrati. Sotto osservazione i due interventi per finanziare la riqualificazione dello Stadio Franchi di Firenze e il Bosco dello Sport di Venezia. Il destino delle due opere è in bilico, il governo d’intesa coi sindaci delle due città ha inviato «elementi utili» a Bruxelles per dirimere la questione. Oggi «i ministri hanno preso atto delle osservazioni fornite dai servizi della Commissione . L’obiettivo dell’incontro è stato la definizione di modalità e termini per adottare le opportune iniziative per completare positivamente la fase di verifica». Se resterà la bocciatura i due progetti andranno cancellati o bisognerà comunque trovare i fondi altrove.

Il ritardo sugli asili nido

Con il ministro dell’Istruzione e del Merito si è affrontato il dossier asili nido: a dicembre era stato ottenuto uno slittamento per i bandi. Valditara ha illustrato nel dettaglio «lo stato di avanzamento degli obiettivi in scadenza al 30 giugno 2023 che prevede l’aggiudicazione di tutti gli appalti». Nel corso della riunione, il ministro ha fornito lo stato di attuazione dell’intervento e le modalità e i termini per la positiva valutazione da parte della Commissione. Inoltre si è convenuto di rafforzare il monitoraggio di tutti gli obiettivi del Ministero”.

Il punto sulle concessioni portuali

Salvini, invece, ha illustrato i contenuti delle linee guida necessarie a completare il raggiungimento della milestone relativa alle concessioni portuali, obiettivo necessario al completamento delle verifiche degli adempimenti connessi all’erogazione della terza rata. Sulla base delle osservazioni della Commissione inviate nei giorni scorsi i ministri hanno condiviso le modalità e i termini per il coinvolgimento dell’Autorità dei trasporti in ordine alla definizione dei Piani economici finanziari”.

La criticità sulle stazioni di idrogeno

Nell’incontro con il ministro delle Infrastrutture «sono state inoltre illustrate le criticità connesse agli interventi di competenza del dicastero, soprattutto quelli relativi alla sperimentazione idrogeno sulla rete stradale e ferroviaria, ed è stato concordato di avviare un monitoraggio rafforzato su tutte le misure».