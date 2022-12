Pnrr, Giorgetti, centreremo gli obiettivi di fine anno. Task force Ue: l’Italia faccia riforme sull’energia

I punti chiave Gentiloni, missione Ue ha visto impegno straordinario

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«In questi giorni stiamo lavorando intensamente per conseguire i 55 obiettivi del II semestre 2022, per poter presentare a Bruxelles la terza richiesta di pagamento entro la fine di dicembre prossimo. Siamo già a buon punto e centreremo sicuramente anche questo traguardo». Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’Evento annuale Pnrr organizzato dalla Guardia di Finanza. E il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto aggiunge: serve «visione» per assicurare «l’obiettivo immediato del 31 dicembre», perché «non possiamo permetterci di non centrare questo risultato». Gli esperti Ue avvertono: l’Italia faccia le riforme sull’energia.



Gentiloni: missione Ue ha visto impegno straordinario

Da parte sua il commissario all’Economia Paolo Gentiloni ha sottolineato che «fin qui il nostro Paese ha dimostrato grande capacità di mantenere gli impegni, penso che dobbiamo dare atto al governo precedente di aver lavorato bene. Il Governo attuale sta lavorando altrettanto bene: la missione della Commissione ha verificato in questi due giorni il livello di impegno straordinario che c’è da parte di tutte le nostre amministrazioni».

Loading...

«I servizi della Commissione sono non solo disponibile, ma pronti continuamente a collaborare per risolvere queste difficoltà, strozzature, singoli progetti che incontrano problemi concreti» ha detto Gentiloni. «Questa collaborazione che è in corso sarà fondamentale per rendere l’attuazione del piano possibile in tutti i suoi aspetti, per vedere quello che c’è da correggere e per farlo mentre si lavora per attuare gli impegni presi», aggiunge il commissario europeo.

«I servizi della Commissione sono non solo disponibile, ma pronti continuamente a collaborare per risolvere queste difficoltà, strozzature, singoli progetti che incontrano problemi concreti» ha affermato il commissario europeo all’Economia. «Questa collaborazione che è in corso sarà fondamentale per rendere l’attuazione del piano possibile in tutti i suoi aspetti, per vedere quello che c’è da correggere e per farlo mentre si lavora per attuare gli impegni presi», ha aggiunto Gentiloni.

Giorgetti: non solo investimenti ma ambiziose riforme

Attraverso il Pnrr, ha detto il ministro dell’Economia, «stiamo investendo su nuove politiche volte a incoraggiare la transizione ecologica e la trasformazione digitale; su nuovi servizi per migliorare il mercato del lavoro e creare nuove occasioni per lavoratrici, lavoratori ed imprese; su nuovi paradigmi di istruzione e formazione; sul potenziamento della ricerca, il rafforzamento dell'assetto infrastrutturale nel settore del trasporto ferroviario. Ma non si tratta solo di investire risorse finanziarie. Uno dei principi guida del Piano è che nessuna strategia d’investimento può esprimere da sola tutto il suo potenziale, se non è integrata da ambiziose riforme strutturali». Il Pnrr dell'Italia, ha sottolineato, «include fondamentali riforme di carattere trasversale (Giustizia e Pa, nuovo codice Appalti, legge sulla Concorrenza) e settoriali, come lavoro sommerso, disabilità, trasporti pubblici locali. Si tratta di riforme molto importanti che dovrebbero incidere su produttività e competitività del sistema Italia nel medio e lungo termine», ha concluso.