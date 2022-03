Pnrr, Giorgetti: con la guerra in Ucraina a rischio alcuni obiettivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

«L’aggravarsi degli scenari internazionali potrebbe mettere a repentaglio la realizzazione di alcuni obiettivi inseriti nel Pnrr»: a dirlo è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni Industria di Camera e Senato circa lo stato di attuazione del Pnrr al 2021. Il riferimento è ai problemi energetici, in seguito all’invasione rusa dell’Ucraina che si abbattono in particolare sulla manifattura. «Non bisogna disperdere una opportunità unica come il Pnrr» ha sottolineato il ministro.

Il manifatturiero al centro delle politiche



«Ricollocare al centro delle politiche macroeconomiche il settore manifatturiero è una scelta doverosa, oltre che una opportunità per il peso che tuttora l’industria riveste nella costruzione del Pil nel nostro Paese» ha detto Giorgetti. «Ciò significa che occorre un lavoro serio, che non può esaurirsi nell’arco temporale della realizzazione del Pnrr, di semplificare il più possibile le regole, le procedure e ridurre gli oneri burocratici che condizionano l’avvio e lo svolgimento delle attività di impresa nel nostro Paese», ha agiunti il ministro.

Per metà anno Mise mobiliterà 17,5 miliardi



Considerando gli interventi «attivati nel 2021 e quelli a cui daremo attuazione entro il primo semestre di quest’anno, il Mise avrà mobilitato a metà del 2022 una quota di risorse pari a 17,5 miliardi, corrispondenti al 98,2% dei fondi del Pnrr assegnati a questo dicastero» ha detto il ministro dello Sviluppo economico, spiegando che «se a queste risorse aggiungiamo quelle previste dal fondo complementare, corrispondenti a ulteriori 5,6 miliardi per transizione 4.0 e a un 1 miliardo per il potenziamento degli accordi di innovazione, possiamo affermare che a un anno di distanza dall’approvazione del Piano abbiamo già messo a disposizione del sistema produttivo oltre 24 miliardi».

A breve fondi per investimenti in start up



«Stiamo per firmare gli accordi di finanziamento con Cdp Venture capital per rendere operativi due fondi rispettivamente da 250 milioni e 300 milioni per investimenti diretti e indiretti in start-up e spin-off operanti nelle filiere della transizione ecologica e delle tecnologie digitali» ha annunciato Giorgetti. «Dopo la firma del decreto dello scorso anno, nella primavera apriremo anche gli sportelli per il fondo per l’imprenditoria femminile», ha aggiunto il ministro.

A imprese per progetti «Ipcei» 1,5 miliardi

Giorgetti ha anche spiegato che «per la partecipazione delle imprese agli IPCEI, i progetti europei nelle catene del valore strategiche, sono allocati 1,5 miliardi, a cui si aggiungono le risorse nazionali». «Nei prossimi mesi notificheremo alla Commissione i progetti su idrogeno e microelettronica 2, a cui seguiranno quelli su cloud e salute», ha annunciato. «Abbiamo chiesto al Mef di disporre il rifinanziamento dello strumento che riveste un’importanza cruciale, anche per la possibilità di superare i limiti ordinari sugli aiuti di stato, per tenere le imprese agganciate alla frontiera dell’innovazione tecnologica», ha detto ancora il ministro.