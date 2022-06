Giovannini: «L’impianto del Pnrr non è da rivedere ma da rafforzare»

Prezzari regionali, verso meccanismo condiviso

In relazione a recenti gare di grande dimensione andate deserte nelle scorse settimane (a causa dell’eccezionale incremento dei prezzi e degli extra-costi) il ministro Giovannini ha ricordato che «rispetto a solo tre mesi fa il clima è cambiato; ci sono imprese che vogliono impegnarsi in questa direzione, anche perché sono contratti molto importanti». «L’intervento con il decreto Aiuti - ha continuato - è stato per tranquillizzare le imprese, per evitare che i bandi andassero deserti. Il tema dei prezzari regionali è in discussione. Le regioni si sono organizzate ognuna per conto loro. Si stanno faticosamente fissando le linee guida, stiamo rendendo omogeneo il modo con cui si calcolano per garantire trasparenza al mercato - ha detto Giovannini -. Credo che nelle prossime settimane arriveremo a modifiche condivise».

Iniziato studio del Piano nazionale risorsa idrica

C’è poi il Piano nazionale risorsa idrica. «Con la crisi climatica in atto bisogna investire nella protezione idrica e contro la sua dispersione - ha sottolineato Giovannini -. Altrimenti saremo in enorme difficoltà. Questa competenza è in gran parte delle Regioni. Come ministero abbiamo la competenza della sicurezza degli invasi. La riforma chiarisce le competenze delle Regioni e dello Stato e la possibilità di subentrare del ministero. Unifica il tema degli invasi con quello delle condutture e finalmente porta a un Piano nazionale per la risorsa idrica che abbiamo iniziato a fare».

Prezzi, con clausola tutte le parti tutelate

Il ministro ha messo in evidenza che «negli ultimi dieci anni nessun contratto aveva una clausola di revisione dei prezzi perché era una eventualità non plausibile. Questa clausola ora è obbligatoria e ha definito un meccanismo di adeguamento più favorevole alle imprese se i prezzi salgono salgono, più favorevole agli appaltanti se calano». .

Su opere assistenza tecnica per i Comuni

«Conoscendo le difficoltà dei Comuni, insieme a Invitalia, Cdp e Anci abbiamo avviato un programma di assistenza tecnica per le opere finanziate dal Pnrr», ha spiegato Giovannini. Anche perché «il Pnrr può costituire una potenziale difficoltà, legata alla disponibilità di risorse umane qualificate, soprattutto per i comuni, alcuni dei quali molto piccoli». Solo per la rigenerazione urbana sono 159 i progetti, 413 i cluster. Un grande aiuto - ha detto Giovannini - è arrivato dal settore privato della progettazione, che ha presentato 523 offerte. Sul tema delle tempistiche, il ministro ha chiarito che non tutte le opere devono partire subito, come quelle principali: «Non possiamo paragonare le opere ferroviarie ai nuovi asili nido. C’è ancora un anno e mezzo per completare progettazione e bandi».

Da spinta Pnrr speriamo più campioni nazionali

Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza non sono solo risorse finanziarie a disposizione del Paese.«La spinta del Pnrr non si esaurisce nel 2026 - ha sottolineato Giovannini -: abbiamo la speranza che nascano più imprese medie di costruzione, e che quindi più imprese si mettano a lavorare insieme per avere più campioni nazionali e non i pochi che abbiamo, che pure sono molto importanti».