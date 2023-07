Pnrr, condivise con l’Ue 10 modifiche su 27 obiettivi. Fitto: chiederemo tutta la quarta rata. Schlein: «Meloni riferisca»

Terza e quarta tranche, i nodi

Il commissario Ue Paolo Gentiloni ha lasciato intendere ieri che l’arrivo della terza rata Pnrr da 19 miliardi è ormai vicina e potrebbe tagliare il traguardo già questa settimana. Ma per via di alcuni ritardi accumulati la quarta tranche, che doveva essere incassata nel 2023, potrebbe slittare al 2024 con un impatto non indifferente sui conti pubblici. A riguardo lo stesso Gentiloni è apparso piuttosto tranchant («posso dirvi che la Commissione non procederà mai a un esborso se non saranno raggiunti gli obiettivi»).

Il Pd va all’attacco: governo irresponsabile

Pd all’attacco. «Leggiamo sulle agenzie che il ministro Fitto ha convocato, con urgenza, la cabina di regia sul Pnrr con all’ordine del giorno la “revisione della 4a rata”. Deve evidentemente aver letto la rassegna stampa, visto che molti giornali oggi scrivono che la quarta rata del Pnrr è fortemente a rischio. Il nostro paese aspetta ancora, da mesi, la terza.Sui ritardi e sui rischi che il nostro Paese corre come Pd, da mesi, in tutte le sedi istituzionali, abbiamo sollecitato esecutivo e Parlamento, senza avere risposte. Il comportamento del governo è al limite dell’irresponsabilità: ha perso tempo tra cambi di progetto e riforme della governance, e ora non sa che pesci prendere per uscire da un impasse che rischia di far perdere all’Italia risorse essenziali per la sua crescita», commenta il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

Schlein: Meloni si assuma sue responsabilità sul Piano

E scende in campo la stessa segretaria del Pd Elly Schlein con la chiamata in causa della premier Meloni. «La presidente Meloni si assuma le sue responsabilità e venga a spiegarci in Parlamento perché non si è ancora visto un euro della terza rata del Pnrr e perché rischia di slittare anche la quarta, si ricordi che parliamo di risorse che riguardano investimenti strategici per le imprese, il lavoro e le vite delle persone e ottenerle è essenziale per far ripartire il Paese. Una cosa è certa: non possiamo perdere la storica opportunità del Pnrr perché il governo passa il suo tempo a difendere Santanchè, La Russa e Delmastro», dichiara la segretaria dem.





