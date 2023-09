Pnrr: l’11 settembre il Comitato economico e finanziario si pronuncia sulla terza rata

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’'11 settembre si pronunciano sulla terza rata da 18,5 miliardi del Pnrr i direttori generali del Tesoro riuniti nel Comitato economico e finanziario. Dopo questo parere, a questo punto con ogni probabilità positivo, la strada è in discesa e l'erogazione delle risorse dovrebbe arrivare ai primi di ottobre. Il 14 settembre ci sarà invece un passaggio importante per la quarta rata: il Consiglio dovrà approvare la proposta di decisione esecutiva che accoglie formalmente la modifica degli obiettivi: dal giorno dopo l'Italia potrà inoltrare la richiesta di pagamento e far partire l’assessment.

Ciriani: la quarta rata arriverà entro la fine del 2023

Fra terza e quarta rata, l’Italia dovrebbe ottenere complessivamente 35 miliardi di euro. Lo scorso 28 luglio la Commissione europea ha approvato la valutazione positiva preliminare concernente il conseguimento degli obiettivi della terza rata e ha approvato le proposte di modifiche relative alla IV rata. Ora, la procedura prevede per oggi, lunedì 11 settembre, la riunione del Comitato economico e finanziario (CEF) mentre il 14 settembre il Consiglio Ue si pronuncerà definitivamente sulle modifiche relative alla quarta rata. A questo punto, ha spiegato nei giorni scorsi il ministro dei rapporti con il parlamento Luca Ciriani, «sarà possibile presentare già a partire dal 20 settembre la richiesta di pagamento della IV rata di 16,5 miliardi di euro, consentendone la sua erogazione entro la fine del 2023».

Il contributo del Fondo di sviluppo e coesione

Il ministro dei rapporti con il Parlamento ha ricordato che il Fondo di sviluppo e coesione «è già stato impiegato dai precedenti Esecutivi per assicurare il cofinanziamento del Pnrr». Nel dettaglio finora sono stati usati 15,6 miliardi di euro del Fsc «per assicurare il cofinanziamento del Pnrr. Quanto al vincolo di destinare l’80% delle risorse Fsc al Mezzogiorno, - ha chiarito ancora Ciriani - si tratta di un obbligo di legge di cui si intende garantire la piena osservanza anche relativamente agli interventi già finanziati dal Pnrr».