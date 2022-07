Pnrr, mani libere per il governo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il Pnrr la crisi di governo non esiste. Il governo rimane infatti «impegnato nell’attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc)». È quanto prevede la circolare sul disbrigo degli affari correnti, la “bussola” che Palazzo Chigi adotta con le dimissioni per definire il perimetro della propria azione durante la crisi.

Perimetro ampio

La circolare firmata giovedì 21 luglio da Mario Draghi e diffusa il giorno dopo dalla Presidenza del Consiglio non poteva che avere un perimetro molto ampio, in linea con la griglia data dal Capo dello Stato.

Cosa può fare il governo

Protagonista della circolare è proprio il Pnrr, richiamato (sempre in accoppiata con il Pnc) quattro volte nelle due pagine e mezza di testo. L’attuazione del Pnrr viene ricompresa tra gli «obblighi internazionali e comunitari» e questo rango consente al governo addirittura di adottare disegni di legge, in deroga a un divieto quasi assoluto per i periodi di crisi. Il governo procederà anche con l’approvazione dei decreti legislativi attuativi di deleghe e con l’adozione di regolamenti governativi o ministeriali.

L’impegno politico di Draghi

Fin qui i criteri dettati dalla circolare. Poi c’è l’impegno politico di Mario Draghi e del governo a portare avanti il più possibile l’attuazione del Pnrr, anche anticipando scadenze previste dal piano per la fine dell’anno, in modo da non lasciare al prossimo governo un fardello troppo pesante da risolvere in poche settimane. Draghi vuole facilitare al massimo il lavoro del suo successore nel rispetto degli impegni con l’Unione europea.

Questo impegno politico si traduce subito anche in un coordinamento operativo cui assolve, come sempre, il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Roberto Garofoli. Sarà lui a raccogliere dai singoli ministri «ogni utile elemento e documentazione» sullo «stato delle attività e delle iniziative in corso, al fine di una completa e tempestiva informazione nei confronti della Presidenza del Consiglio». E ancora la circolare invita i ministri a «fornire un elenco con tutte le attività amministrative in corso di esecuzione o comunque in scadenza». Con questi elementi, al prossimo Cdm Garofoli, oltre a presentare la Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr rimasta congelata con la crisi, dovrebbe tornare a svolgere la relazione sullo stato di attuazione del programma con i riflettori puntati sui decreti mancanti.