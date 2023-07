Pnrr, Mattarella: «Invito tutti a mettersi alla stanga»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul Pnrr «invito tutti a mettersi alla stanga, per usare un’altra volta espressione degasperiana». Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale, il tradizionale incontro con la stampa parlamentare. «Dobbiamo avvertirne tutti il carattere decisivo per l’Italia - ha sottolineato - e non esserne estranei, per arrecare apporti costruttivi».

Un suo insuccesso sarebbe non del Governo ma dell’Italia

L’attuazione del Pnrr, ha aggiunto il capo dello Stato, non è «una questione del Governo, di questo e dei due precedenti. L'invito a ‘mettersi alla stanga' è rivolto a tutti, quale sia il livello istituzionale, il livello politico, di maggioranza o opposizione, quale sia il ruolo nella società». Richiamando l’espressione degasperiana ha sottolineato che «dobbiamo avvertirne tutti il carattere decisivo per l'Italia» e dare «apporti costruttivi. L'eventuale insuccesso o il successo solo parziale sarebbe non solo del Governo ma dell'Italia, così sarebbe interpretato fuori dai nostri confini e così sarebbe nella realtà». Al termine della cerimonia a Mattarella è stato consegnato il ventaglio realizzato da Giorgia Baroncelli, allieva dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Non confondere i ruoli delle istituzioni

«I ruoli non vanno confusi anche a tutela dell’ambito in cui si è titolari, nella logica della collaborazione istituzionale», ha detto Sergio Mattarella, alla cerimonia del Ventaglio, al Quirinale.

Non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento

«Non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento in conflitto con l’azione della magistratura o usato parallelamente», ha sottolineato Mattarella.



Giornalisti devono essere al riparo da ogni intimidazione

Il lavoro dei giornalisti «è un antidoto alle forme di disinformazione che si propagano con i sistemi digitali. I giornalisti devono essere al riparo da ogni forma di intimidazione» e «il contratto nazionale, scaduto da anni, costituisce il primo elemento di indipendenza della categoria», ha sottolineato il presidente della Repubblica, «Il tema dell’informazione - ha aggiunto - è legato alla libertà, la democrazia si nutre della libertà di parola e di espressione».