Pnrr, la nuova Relazione promuove i Comuni

La questione Comuni è cruciale nell’ottica del Governo per una ragione semplice: la si legge nella tabella 7.3, che evidenzia come in un panorama di 103.460 progetti sono 91.453, cioè l’88,4% del totale, quelli che non arrivino a un valore unitario di un milione di euro. Piccolo non significa necessariamente inutile, precisa la Relazione quando riconosce il «rilievo strategico per l’intero Paese» agli interventi su asili nido e prevenzione del dissesto idrogeologico. Ma fuori da questo filone, il rischio di dispersione delle risorse è giudicato molto alto.

Le indicazioni dei ministeri

Il negoziato non è stato serrato solo con i Comuni. Il ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini, per esempio, ha trasmesso soltanto ieri le sue osservazioni e, soprattutto, le proposte di revisione degli obiettivi sollecitati da Fitto per il 24 maggio. Sulla base delle schede pervenute dai dicasteri, continuano in questi giorni i bilaterali con i ministri. Oggi, giovedì 8 giugno, sarà la volta di Orazio Schillaci (Sanità) e Giuseppe Valditara (Istruzione e merito). Domattina sarà la volta di Marina Calderone (Lavoro). L’obiettivo è confezionare una prima piattaforma di revisione del Pnrr con cui avviare la trattativa sin dalla prossima settimana, quando arriveranno a Roma i tecnici della Commissione europea.

