Pnrr, oggi relazione di Garofoli, nuovo decreto legge in arrivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mario Draghi vuole portare nuovamente in Consiglio dei ministri il tema del Pnrr per stringere i bulloni della macchina governativa in vista degli obiettivi del 30 giugno: sarà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, a svolgere, come di consueto, una relazione sullo stato di avanzamento del piano, evidenziando un sostanziale allineamento dei ministeri ai prossimi target e milestones ed evidenziando, però, anche possibili aree critiche.

Un capitolo a sé, ma qui si attende anche un nuovo intervento diretto del premier, sarà quello del rispetto dei termini per la discussione parlamentare delle riforme: implicitamente ci sarà anche un richiamo alla tenuta della maggioranza, messa a dura prova dalla legge sulla concorrenza.

Loading...

Gli obiettivi di fine giugno

Per gli obiettivi di fine giugno non sembrano esserci intoppi particolarmente gravi che richiedano altri interventi normativi urgenti dopo il varo del decreto legge 36/2022, il cosiddetto «Pnrr 2», che potrà eventualmente essere emendato in Parlamento.

Norme di semplificazione per infrastrutture e trasporti

Sono però in preparazione altri decreti legge che hanno per obiettivo lo sblocco o l’accelerazione del Pnrr su obiettivi non immediati. Un decreto legge - che potrebbe essere già annunciato o addirittura fare un primo giro di valutazioni in Cdm - dovrebbe contenere ancora norme di semplificazione per infrastrutture e trasporti.

Tra Anas e ciclovie urbane

Fra le norme che si sono discusse fra Mims e Palazzo Chigi c’è quella che consentirebbe all’Anas di utilizzare i servizi di ingegneria di Italferr: il paradosso è che le due società fanno parte del gruppo Fs, ma Anas ha una serie di vincoli che ne frenano l’azione e anche l’integrazione nel gruppo. Uno degli obiettivi del nuovo polo Infrastrutture costituito dall’ad Luigi Ferraris con il piano industriale dovrebbe essere proprio questo. Un’altra norma è quella che dovrebbe sbloccare gli investimenti in ciclovie urbane, finanziate dal Pnrr, eliminando la norma che prevede l’obbligo per il comune interessato di cofinanziare le opere al 50%. Un altro vincolo che, ai tempi del Pnrr, risulta ormai desueto.