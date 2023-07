Pnrr, oltre 100 top manager propongono la loro ricetta per centrare i target di sostenibilità digitale

In primo luogo, attenzione all’ecosistema pubblico integrato, per cui viene ipotizzata una spesa di 556 milioni di euro e che identifica alcune azioni prioritarie, tra cui l’istituzione del Testo Unico della Sostenibilità Digitale e l’implementazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) per garantire l’interoperabilità di dati tra pubbliche amministrazioni.

Sul versante della ricerca scientifica, previsti invece 1,6 miliardi di euro da destinare alla promozione di studi multidisciplinari, scambi internazionali e trasferimento dei risultati in tema di sostenibilità digitale. Spazio poi alla formazione, attraverso sodalizi e partnership tra Governo, da un lato, e Fondazioni e Casse di Risparmio, dall’altro, che richiederebbero investimenti per circa 350 milioni di euro, da individuare nell’ambito del Fondo per la Repubblica Digitale.

Impellenti per lo sviluppo digitale e delineati all’interno del manifesto anche le azioni volte al potenziamento di infrastrutture e reti di accesso sostenibili: necessari in particolare 6,7 miliardi di euro per la Banda Ultra Larga e 345 milioni di euro per il Piano Italia 5G nelle aree a fallimento di mercato.

Tra i settori di intervento prioritari individuati dagli Stati Generali, particolare riguardo è stato riservato alla promozione di una cittadinanza digitale consapevole e a una maggiore partecipazione: da mettere sul tavolo circa 350 milioni di euro, anch’essi identificati nel Fondo per la Repubblica Digitale, che potrebbero essere indirizzati a iniziative di e-democracy e più in generale alla creazione di strumenti di inclusione e accesso democratico quali campagne di erosione dell'analfabetismo funzionale.

Infine, indispensabile per una strategia a lungo termine la misurazione delle performance, la definizione di metriche condivise, la valutazione dei risultati e la certificazione dei processi relativi allo sviluppo sostenibile.