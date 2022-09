Pnrr, nei piani e nei conti degli enti progetti banditi per 40 miliardi

Riguardo alla gestione delle risorse del Pnrr e Pnc, l’accertamento esige solo la deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e non l’impegno dell’amministrazione erogante (articolo 15, comma 4 DL 77/2021). Le voci del piano dei conti integrato da utilizzare per le entrate sono «E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri» oppure «E.4.02.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale da Ministeri», mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti.

L’articolo 2, comma 2, del Dm 11 ottobre 2021 prevede l’erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo dell’intervento (aumentabile in casi eccezionali e motivati). Gli anticipi sono da contabilizzare come trasferimenti di risorse del Piano e non come anticipazioni di liquidità.

Se i contributi confluiscono nel risultato di amministrazione possono essere applicati al bilancio senza limiti, anche da parte degli enti in disavanzo.

Infine, i soggetti esecutori devono assicurare il rispetto dei tempi di pagamento.