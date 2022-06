Pnrr, dal Piemonte alla Basilicata: ecco dove l’Italia investirà nell’idrogeno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un sorta di indotto dell’energia rinnovabile, con una focalizzazione sull’idrogeno, capace di rilanciare la crescita dell’economia, rallentata dal conflitto in Ucraina, e mettere nel mirino gli obiettivi green, sulla base di un percorso di transizione ecologica.

Nel pacchetto dei primi protocolli di intesa sui «progetti bandiera» che il Governo ha sottoscritto a Palazzo Chigi con sei regioni (Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia) nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza c’è quello che chiama in causa cinque amministrazioni su sei ( Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia), e le orienta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. La Liguria punta invece sul Centro di medicina computazionale e tecnologica, l’unico progetto bandiera in sanità.

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani ha messo in evidenza che questi progetti ci mettono «in linea con i migliori Paesi d'Europa, in un settore che è strategico per il futuro». Secondo il presidente del Consiglio Mario Draghi il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia «punta a realizzare siti. di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici, che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione».«Saranno costruiti - ha spiegato Cingolani - distretti per idrogeno verde, che è prodotto con la tecnica dell’idrolisi che dovrebbe essere alimentata a sola energia elettrica verde». Ci sono «due target, un primo a scadenza nel ’23 poi seguita da uno a più lungo termine a giugno 26». Il primo passo sarà «identificare le zone industriali dismesse in cui costruire», i distretti per l’idrogeno che dovranno «produrre meno di 3 tonnellate di anidride carbonica per tonnellata di gas» e arrivare «nel ’26 tra 1 e 5 megawatt di potenza totale».

L’idea dei progetti bandiera nasce proprio per incentivare questo protagonismo territoriale nel Pnrr. A ogni Regione è stato chiesto dal Dipartimento per gli Affari Regionali di individuare progetti di particolare rilevanza strategica per il proprio territorio. La fase due dell'attuazione dei 21 progetti, uno per ogni Regione o Provincia autonoma, si svilupperà con un Protocollo dello stesso ministero degli Affari regionali con i ministri titolari di missioni, componenti e interventi del Pnrr. Dopo la sottoscrizione dei protocolli di intesa con le sei regioni, scatta per queste amministrazioni la fase due.

Reazioni positive sono giunte dai governatori coinvolti. «Sono orgoglioso che il Piemonte sia una delle 5 Regioni italiane su cui il governo Draghi intende investire per le politiche dell’idrogeno», ha detto il presidente del Piemonte, Alberto Cirio. «Abbiamo presentato la candidatura e siamo stati scelti - ha sottolineato - il Piemonte è una realtà che ha necessità di convertire la propria industria automobilistica tradizionale nelle fonti rinnovabili, ha il Politecnico, ha l’energia idroelettrica in grado di alimentare la produzione dell’idrogeno verde, quindi, ha le carte in regola per investimenti che per noi vogliono dire recuperare aree dismesse, le ex aree industriali, ma soprattutto nuova occupazione». «Il passaggio obbligato dal motore termico al motore elettrico - ha continuato Cirio - rischia di lasciare per strada tanti lavoratori che abbiamo il dovere di assumere e di occupare, l’idrogeno può essere la loro nuova occupazione». Il presidente della regione ha poi chiarito che «la misura dell'idrogeno è una misura molto complessa che ha più di 3 miliardi di euro a disposizione. Partono i primi 500 milioni che sono destinati al recupero delle aree industriali dismesse su cui noi come Regione Piemonte interveniamo con 90 milioni di risorse nostre, quindi un'unione non solo d'intenti ma anche di forze economiche importanti», ha concluso Cirio.