Pnrr, più posti ai pensionati. Stop di Palazzo Chigi al Dl Pa

Sarà la demografia, che in Italia è fra le più fredde del mondo, o saranno più probabilmente specifici ma diffusi gruppi di interesse. Fatto sta che ultimamente non passa settimana senza che il governo apra una nuova crepa nel muro che dal 2012 permetteva ai pensionati di ottenere dalle pubbliche amministrazioni solo incarichi annuali a titolo gratuito. Muro che, di fatto, fra qualche giorno potrebbe non esistere più.

L’emendamento del governo

Il primo colpo è stato portato a fine febbraio dal decreto Pnrr-3, che ha permesso...