Pnrr, un potenziale di 37 miliardi per le misure che interessano il non profit

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ammontano a 37,6 miliardi le risorse del Pnrr che vanno a finanziare misure di interesse per il Terzo settore, sia perché toccano temi di particolare rilevanza per la vita dei cittadini, sia perché possono vedere coinvolti gli enti stessi nella loro realizzazione. È quanto emerge dall’Osservatorio lancia Pnrr, realizzato dal Forum del Terzo Settore in collaborazione con Openpolis. Gli ambiti tematici più finanziati sono rigenerazione urbana (9.2767 milioni), istruzione e povertà educativa (6.320 milioni), salute (6.000 milioni), politiche del lavoro (4.400 milioni).

«Sulle misure del Pnrr che interessano il Terzo settore, l'attuazione del Pnrr procede per ora, fatta qualche eccezione, nei tempi previsti, ma accedere ai dati dei progetti finanziati e delle risorse erogate è spesso molto complicato. Il coinvolgimento delle organizzazioni di terzo settore, inoltre, è ridotto e discontinuo» afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore.

Loading...

Per gli asili 4,6 miliardi

L’osservatorio ha selezionato 59 misure, di cui 7 sono misure “cappello” (per 270 provvedimenti attuativi) di interesse per il Terzo settore. Tra le misure più finanziate troviamo il Piano asili nido e scuole dell'infanzia (4,6 miliardi) per aumentare l'offerta educativa nella fascia 0-6; segue la riforma delle politiche attive del lavoro e formazione (4.4 miliardi) e la misura “Casa come primo luogo di cura” per la presa in carico del 10% della popolazione over 65 (4 miliardi).

Solo una misura, quella riguardante il Servizio civile universale, andrà completata entro quest'anno ed è al momento in corso d'opera. L'unica al momento completata, invece, è la definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza territoriale, che non prevede investimenti finanziari. Delle altre, 45 sono in corso, 4 sono in ritardo nella realizzazione e 9 ancora da avviare, ma gran parte di queste ha scadenza nel 2026.

Ets esclusi sugli impianti sportivi

Per quanto riguarda il coinvolgimento del terzo settore attraverso gli avvisi, al momento 3 sono quelli aperti a cui possono partecipare gli enti (Turismo delle radici, Servizio civile digitale, Fondo per il turismo sostenibile), mentre 21 sono quelli che l'hanno prevista ma sono già scaduti. Gli enti di Terzo settore sono stati invece esclusi dal Bando sulla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi e da quello sulla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei luoghi della cultura.