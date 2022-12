Pnrr, per quindici obiettivi corsa di fine anno con suspense

Ascolta la versione audio dell'articolo

La cabina di regia sul Pnrr ha certificato venerdì 16 dicembre che sono ancora quindici gli obiettivi che il governo italiano deve raggiungere entro fine anno per guadagnarsi la terza rata di finanziamento da Bruxelles (complessivamente 21,8 miliardi), mentre quaranta sono quelli già conseguiti. Un comunicato di Palazzo Chigi prova a rassicurare su questa corsa di fine anno con suspense su un quarto dei target: quelli mancanti - dice la nota - «sono stati tutti avviati e in corso di finalizzazione» Un nuovo incontro con la commissione Ue la prossima settimana dirà se è effettivamente così o se per alcuni obiettivi la strada della realizzazione è molto in salita.

Fitto: «puntuale aggiornamento della situazione»

Una ulteriore nota del ministro con la delega per il Pnrr, Raffaele Fitto, che ha coordinato la cabina di regia che si è svolta prima del Cdm, spiega che la riunione «è servita per un puntuale aggiornamento sulla situazione» proprio «in vista di un nuovo confronto con la Commissione europea in programma per la prossima settimana, dopo le numerose interlocuzioni già avute nei giorni scorsi». La cabina di regia è servita, in sostanza, a monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi del Piano ministero per ministero.

Fitto ha chiesto chiarimenti e spiegazioni dove si presentano dei ritardi, facendo il punto sulle azioni stringenti e sulle misure da mettere in campo. Il riferimento agli incontri dei giorni scorsi con la commissione indica evidentemente che il ministro è fiducioso e ottimista sulla possibilità di conseguire i risultati attesi. Bisognerà capire se sarà necessario - per passare l’esame di fine anno - appigliarsi al principio del «sostanziale raggiungimento» degli obiettivi, pure contenuto nei regolamenti comunitari del Pnrr, oppure il raggiungimento degli obiettivi sarà pieno.

Le indicazioni oltre la scadenza di fine anno

Fitto ha dato ai ministri e ai ministeri impegnati nell’attuazione del Pnrr anche qualche direttiva per il futuro, per quando, cioè, sarà alle spalle la partita dei target del 31 dicembre 2022. «Concentrarsi su valutazioni complessive che abbraccino una visione di tutto l’arco di Piano al 2026» è il «metodo per il futuro» suggerito da Fitto ai colleghi di governo.

2023 anno strategico sul piano degli investimenti del Pnrr

È noto che il 2023 sarà l’anno chiave per la realizzazione degli investimenti previsti dal Piano: una grande quantità di gare e aggiudicazioni di appalti dovrà consentire il decollo effettivo del piano (e anche dei pagamenti che finora, come è noto, sono stati molto sotto le attese). Non potevano mancare, a conclusione della seduta, i ringraziamenti di Fitto a tutti i partecipanti per il «grande lavoro» che si sta facendo.