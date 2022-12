Nuovo Codice degli appalti, sì del Cdm. Meloni: volano per la crescita. Salvini: iniziativa più importante del governo. Pnrr, raggiunti 40 obiettivi su 55

Pnrr:servizi pubblici,affidamenti in house solo se motivati

Nel caso di affidamenti in house «di importo superiore alle soglie di rilevanza europea» in materia di contratti pubblici serve «una motivazione qualificata» da parte dell’ente locale, per la scelta o la conferma del modello di autoproduzione ai fini di una «efficiente gestione» del servizio, che «dia conto», anche sulla base dei modelli standard predisposti dalle autorità competenti, «dei benefici per la collettività». Lo si legge nella bozza dello schema di decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica esaminata dal cdm che, in linea con il Pnrr, prevede una spinta alle gare e alla concorrenza.

Il punto della cabina di regia sul Piano

Per quanto riguarda invece il Pnrr e il punto effettuato con i singoli ministeri in occasione della cabina di regia, su 55 obiettivi del Pnrr da raggiungere entro il 31 dicembre 2022, ne sono stati centrati 40. «I restanti 15 sono stati tutti avviati e in corso di finalizzazione». È quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi dopo la seconda riunione della Cabina di regia sul Pnrr coordinata dal ministro per gli Affari Europei la Coesione Territoriale e il Pnrr Raffaele Fitto, per monitorare lo stato di attuazione degli obiettivi del Piano con particolare riferimento alla prossima scadenza del 31 dicembre 2022.

Il confronto con i ministri coinvolti

Alla riunione «hanno preso parte i ministri e i rappresentanti di tutti i ministeri coinvolti, che hanno illustrato lo stato di attuazione di ciascun target e milestone di propria competenza. Lo scopo è quello di raggiungere i restanti obiettivi nel pieno rispetto dei tempi previsti».

Fitto ha sollecitato i colleghi a «concentrarsi su valutazioni complessive che abbraccino una visione di tutto l’arco di Piano al 2026» e non limitate alla scadenza di fine anno.

La settimana prossima nuovo confronto con la Commissione europea

La riunione è servita «per un puntuale aggiornamento sulla situazione in vista di un nuovo confronto con la Commissione europea in programma per la prossima settimana, dopo le numerose interlocuzioni già avute nei giorni scorsi».