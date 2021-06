Pnrr, su riciclo Italia può fare di più

3' di lettura

Nei giorni scorsi Mattia Pellegrini, il capo unità economia circolare della DG ambiente della Commissione europea, ha finalmente detto in tema di rifiuti cose chiare e semplici su riciclo e termovalorizzatori. “Anche gli inceneritori svolgono un ruolo complementare rispetto al riciclo, perché ciò che non può essere riciclato è meglio che venga trasformato in energia, piuttosto che smaltito in discarica.”

Questa precisazione arriva nel pieno di una discussione europea e nazionale sul ruolo del recupero energetico nella gestione dei rifiuti, nel quadro della strategia economia circolare e lotta ai cambiamenti climatici. Vediamo meglio i punti.

Primo: la gerarchia europea dei modi per gestire i rifiuti mette il recupero energetico dopo prevenzione e riciclo e prima della discarica. Un'indicazione di policy chiara presente nel diritto europeo da decenni. Significa che si deve riciclare ciò che è riciclabile, che si deve recuperare come energia ciò che non è riciclabile e in discarica ci devono andare solo materiali non riciclabili e non combustibili. I Paesi membri della Ue devono attenersi a questo schema.

Secondo: la recente Direttiva indica un obiettivo minimo di riciclo al 65% dei rifiuti urbani e un limite massimo di conferimento in discarica al 10%. Se ne deduce che circa il 25% dei rifiuti dovrà essere usato per recupero energetico (usando le diverse tecnologie disponibili) ovvero gli scarti del riciclo e i rifiuti non riciclabili. Una semplice questione direi aritmetica.

Terzo: nessuna norma o indirizzo europeo proibisce i termovalorizzatori o ne prevede la dismissione. L'Europa ha solo ricordato che la capacità di incenerimento non può compromette gli obiettivi di riciclo nel lungo periodo, ovvero non può superare il 35%. Quindi i Paesi europei in over capacity (nord) dovranno progressivamente ridurre la loro capacità di waste to energy (in alcuni supera il 50%) mentre i Paesi del sud e dell'est dovranno aumentarla. Tutto davvero molto semplice.