Pnrr, Schlein: «Governo venga a riferire sulle modifiche»

Molti i giovani, tra cui numerosi gli studenti universitari, e molti anche i dirigenti della vecchia guardia: in platea, tra gli altri, l'ex ministra Giovanna Melandri e l'ex senatore Giorgio Tonini, autore di una recente lettera aperta a Schlein - scritta assieme a Enrico Morando e Stefano Ceccanti – in cui si chiede di alzare il tasso di riformismo del nuovo Pd.

Servono forti investimenti pubblici

E lei, Schlein, non si sottrae e prova a dare di sé un'immagine impresa-friendly a tutela e protezione della «seconda manifattura d'Europa»: quando ammette che per ridurre l'enorme debito pubblico italiano occorre alzare il numero del denominatore – il Pil, appunto – per evitare tagli alla spesa sociale; quando rilancia la necessità di forti investimenti pubblici, anche tramite il Pnrr, per accompagnare le imprese piccole e medie verso una transizione ecologica che altrimenti non sarebbe sostenibile; quando sottolinea la necessità di ridurre il carico fiscale che grava sulle imprese e di semplificare drasticamente gli adempimenti burocratici e fiscali; quando fa notare l'assenza di un «grande piano industriale» e quando dice, a proposito dell'emergenza nella sua Emilia Romagna, che «serve una legge sul consumo del suolo» che preveda anche una semplificazione del quadro normativo.

La condanna dell’aggressione della Russia

Schlein ci tiene a ribadire che il suo Pd condanna la «scellerata e criminale» aggressione della Russia di Vladimir Putin all'Ucraina e crede nel multilateralismo oggi sotto attacco. E soprattutto ci tiene a ribadire la vocazione fortemente europeista dei dem («io sono da sempre una federalista europea, c'è bisogno di più Europa»). E su questo fronte ha gioco facile ad attaccare un governo in difficoltà nei rapporti con Bruxelles, dalla messa a terra dei progetti del Pnrr alla questione dei balneari fino alla mancata ratifica del Mes: «Sulla questione della giustizia fiscale, sulle questioni dei cambiamenti climatici, delle migrazioni, della politica estera, noi senza Europa non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo starci con un sistema di capacità di far valere i nostri interessi, capendo che molto spesso coincidono con il più alto interesse europeo. Non si fa scegliendosi per anni gli amici sbagliati e isolandosi, come sta facendo il governo di Giorgia Meloni. Che per anni si è scelta come amici i nazionalisti come Orban, che invece stanno minando alla radice i principi e i valori che sono la base su cui si fonda la nostra unione».Una linea molto in continuità con quella atlantica ed europeista impressa dal suo precedessore Enrico Letta, dunque.

Il renziano Jobs act? «Un errore»

E non a caso, al termine dell'intervista, Schlein sceglie di andare a sorpresa nella vicina sala Depero della sede della Provincia autonoma di Trento, accolta da un applauso, mentre si tiene un incontro sulla crescita sostenibile con la partecipazione del commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni. Ma una discontinuità rispetto agli anni scorsi c'è, ed è sui temi del lavoro: qui la svolta a sinistra che la segretaria ha voluto imprimere al Pd è forte e chiara. A cominciare dal renziano Jobs act, giudicato un errore («io uscii dal Pd in polemica su questo punto»). Anche se il suo superamento - ammette Schlein – non è più urgente dopo le sentenze della Consulta che ne hanno ridimenzionato la portata e che vanno semplicemente «recepite». Piuttosto, rilancia, la battaglia di oggi deve essere quella contro la precarietà: un fenomeno che colpisce soprattutto i giovani e che toglie loro la speranza del futuro e con essa anche la serenità per progettare una famiglia. «Per noi la priorità è contrastare il governo Meloni su decreto lavoro, perché sotto il taglio del cuneo che è solo temporaneo e non strutturale è nascosta una norma che invece rende strutturale la precarietà». La ricetta è quella spagnola: disboscare le tipologie di contratti precari e ridurne per legge il ricorso, soprattutto quelli di brevissima durata, e nel contempo incentivare fiscalmente i contratti a tempo indeterminato.

