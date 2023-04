Schlein: sul Pnrr siamo in ritardo di mesi. Termovalorizzatore a Roma «scelta già fatta»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Pnrr «è una sfida che riguarda l’intero Paese e non possiamo mancare» l’appuntamento». «Siamo preoccupati perché tifiamo per l’Italia e vogliamo che si raggiungano questi obiettivi. Abbiamo già chiesto al ministro Fitto di venire a riferire in aula, lo aspettiamo. Abbiamo l’impressione che si siano persi mesi». Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein nella conferenza stampa al Nazareno. «Abbiamo chiesto al governo di chiarire qual è lo stato di attuazione del Piano e quali sono le modifiche su cui non c’è ancora chiarezza», ha aggiunto. «Credo che dal Pnrr passi la credibilità del nostro Paese e la compattezza dell’Unione europea», prosegue Schlein. In ogni caso «siamo pronti a sederci intorno a un tavolo. Sul Pnrr abbiamo un atteggiamento di stimolo e collaborazione».

Vigileremo sui fondi Sud e occupazione femminile

«Vigileremo sul 40% del Pnrr da destinare al Sud e sulla parte che riguarda l’occupazione femminile. Gli enti locali riscontrano grandi difficoltà perchè non hanno risorse sufficienti. Siamo preoccupati perchè tifiamo per l’Italia e vogliamo che si raggiungano questi obiettivi», afferma la segretaria del Pd Elly Schlein parlando alla sede del Pd, a Roma.

Nelle domande dei giornalisti fanno capolino alcune delle questioni più spinoseù. «Il termovalortizzatore è una scelta che era già stata presa dall’amministrazione di Roma», risponde Elly Schlein. «Questo è successo ben prima che si insediasse questa segreteria. Non era oggetto del nostro programma per le primarie. A noi interessa oggi accompagnare l’amministrazione su tutto ciò che deve venire prima: un progetto di economia circolare. Come diminuire i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata. Questa è l’idea. L’amministrazione ha già fatto una scelta». Rimane il punto della dissonanza nel fronte dell’opposizione. «Immagino che voteremo contro agli ordini del giorno sul termovalorizzatore ma ciò non vuol dire che non continueremo a coltivare il dialogo con le opposizioni su una materia più vasta come quella del clima».

Sanità, il governo ascolti grido di allarme

La difesa della sanità pubblica «è un fronte della mobilitazione per il Pd. Ci sono dei tagli che si traducono in riduzione delle prestazioni. Serve un forte intervento del governo su questo, di cui non vediamo traccia nel Def. Assistiamo a una pericolosa regressione, su questo fronte continuiamo ad insistere». Alcune priorità della visione della segretaria del Partito democratico sono assodate. «Ho sentito Fitto dire che non possiamo realizzare le case della comunità, ma l’elemento della prossimità è fondamentale. Dobbiamo riuscire ad avvicinare le risposte ai bisogni di cura. Nelle periferie e nelle aree montane, come contrasto allo spopolamento. Fortunatamente non siamo mobilitati da soli. Da un lato le altre opposizioni sono attive e attente, ma anche il fronte sindacale e le professioni mediche e sanitarie. Mi auguro che il governo sappia ascoltare questo grido di allarme».

Per Schlein le parole di Lollobrigida sono da suprematismo bianco

No all’abolizione della protezione speciale

In tema di migranti il Pd continuerà a battersi contro l’abolizione della protezione speciale. «Spero che Meloni si sia accorta di aver detto una bugia. Perché la protezione esiste in 18 Paesi e l’Italia non è l’unico. Continueremo a spingere sull’accoglienza diffusa. Anche in sede europea la destra pone le domande in modo sbagliato e contraddittorio. Mentre si discutono pacchetti al Pe, pare che i gruppi dei conservatori e quelli di Salvini stiano mettendo in discussione quei pur timidissimi sostegni all’Italia».