Pnrr, si riunisce la cabina di regia: nel mirino obiettivi di fine marzo e governance

Il primo step: il decreto ministeri

Un primo passo per cambiare la struttura si era già fatto col decreto ministeri che ha spostato il Servizio centrale per il Pnrr, di stanza al Tesoro, e ora a diretto supporto del ministero del Pnrr guidato da Fitto. Proprio Fitto introdurrà per la prima volta apertamente con i colleghi il grande tema delle modifiche al piano.

L’ipotesi di un ministero ad hoc

Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche circolate nelle ultime ore, tra le ipotesi ci sarebbe quella di istituire un ministero ad hoc per il Pnrr. Su chi dovrebbe guidarlo sono circolate due soluzioni: o Fitto, o l’attuale responsabile dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

La trattativa con Bruxelles

Il negoziato con Bruxelles è avviato ormai da settimane per capire il perimetro entro cui ci si può muovere. Il governo, ad esempio, non chiederà di andare oltre il 2026 con i progetti, perché un simile slittamento non sarebbe consentito. Si può invece ragionare su singoli rinvii, come l’entrata in vigore del codice degli appalti, uno degli obiettivi di marzo che il governo vorrebbe spingere a fine anno. Ci sono poi alcune opere che potrebbero essere rimosse dal cronoprogramma, perché non più appetibili, come i progetti sull’idrogeno verde, il combustibile su cui l’Europa puntava due anni fa ma che nel frattempo è stato messo da parte per privilegiare l’elettrico. In teoria l’Italia entro marzo dovrebbe aggiudicare gli appalti per lo sviluppo di 40 stazioni per il rifornimento di idrogeno per auto e camion lungo la rete stradale, ma nella pratica non sarà possibile perché gli operatori non hanno manifestato alcun entusiasmo. Nemmeno sull’idrogeno lungo la rete ferroviaria. Altre opere invece potrebbero sparire dal Pnrr e finire nella lista di quelle finanziate dai fondi di coesione, un ragionamento che la Ue sta valutando e che concederebbe più tempo per la loro realizzazione. Il governo ha anche chiesto di poter usare i tre miliardi del piano di transizione 4.0 che non sono state utilizzati al 31 dicembre dello scorso anno, per ripristinare il contributo del credito imposta al livello precedente. Meloni e Fitto puntano a chiudere il negoziato con la Commissione europea entro fine febbraio, in tempo per concentrarsi sui target di marzo. Entro giugno vanno centrati 27 obiettivi, per sbloccare la quarta rata da 16 miliardi (al netto del pre-finanziamento).