Pnrr: target raggiunti L’università chiude sul filo di lana

Fisco

Ok anche l’Economia. Entro il 31 dicembre il numero di lettere di compliance, ossia quelle comunicazioni inviate dalle Entrate ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie, deve essere aumentato almeno del 20% rispetto ai risultati 2019, con un numero di falsi positivi ridotto almeno del 5%, così da garantire all’Erario un aumento del gettito fiscale generato del 15%. L’obiettivo è raggiunto, come anche l’altro relativo agli adempimenti legati alla spending review.

Istruzione

Il semaforo verde finale per il ministero dell’Istruzione e del merito arriva oggi con il varo della manovra, dove è contenuto il maxi piano di rilancio delle competenze Stem e il dimensionamento scolastico. Prima di Natale il ministro Giuseppe Valditara ha firmato decreto e linee guida per la riforma dell’orientamento.

Infrastrutture

Partita chiusa anche per il pacchetto di riforme (a partire dalla semplificazione del processo di pianificazione strategica delle autorità portuali) e di investimenti (come l’alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania) in capo al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. Che ha quindi raggiunto per tempo tutti gli interventi aggiudicando, tra l’altro, gli appalti del sistema elettronico di controllo della marcia dei treni, l’Ertms (European Rail Traffic Management System), e centrando anche gli obiettivi legati alla semplificazione delle procedure relative ai porti e all’autorizzazione degli impianti di elettrificazione delle banchine (noto anche come cold ironing).

Ambiente

Con il via libera al finanziamento di 29 progetti per lo sviluppo di reti di teleriscaldamento efficienti e l’ok, annunciato alla vigilia di Natale, anche ai 22 interventi per adeguare e potenziare le reti di distribuzione dell’elettricità in modo da accogliere energia green e consentire una maggiore elettrificazione dei consumi (smart grid), anche il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha chiuso le 9 scadenze da centrare entro fine anno dopo le tre messe in cascina già da tempo (criteri ambientali minimi per eventi culturali, isole verdi e bonifica del suolo dei siti orfani). Tra gli obiettivi chiusi nel rush finale figura anche la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano che è stato messo in cascina con la messa a dimora di oltre un milione e 800 mila alberi in undici città italiane, superando così il traguardo inizialmente previsto (1.650.000 alberi).

Giustizia

Approvati nei tempi gli interventi cardine concordati. In particolare le riforme dei due Codici di procedura, civile e penale, e quella della crisi d’impresa. Da domani sarà in vigore il pacchetto di misure sul penale, con l’obiettivo di ridurre la durata dei procedimenti del 25% entro giugno 2026, mentre con la legge di bilancio, oggi al voto di fiducia, è stata decisa l’anticipazione al 28 febbraio prossimo del debutto delle novità sui giudizi civili (già in vigore dall’estate il Codice della crisi d’impresa). Nel civile, il taglio della durata a giugno 2026 dovrà essere del 40% e si aggiunge una riduzione dell’arretrato a rischio risarcimento per eccessiva lunghezza del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di appello entro fine 2024; del 90% in Tribunale e in Corte di appello entro giugno 2026.