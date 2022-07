Pnrr, tavolo governo-comuni Ragioneria: anticipi oltre il 10%

Primo: la platea degli uffici destinatari delle istruzioni è sterminata, perché accanto ai «titolari» degli interventi (sono 22), tipicamente i ministeri, comprende anche i «soggetti attuatori», che per oltre un terzo delle risorse Pnrr sono Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. La ragione, e qui si incontra uno degli aspetti più rilevanti sul piano sostanziale fra quelli esaminati dalla circolare, è che il trasferimento di risorse può essere indirizzato direttamente ai soggetti attuatori, saltando il passaggio intermedio dell’accredito ai titolari degli interventi. In termini pratici, la questione riguarda le tante misure di cui è «titolare» un ministero, per esempio il Viminale o il ministero delle Infrastrutture, ma sono «attuatori» gli enti territoriali dove l’investimento si realizza. L’obiettivo è di velocizzare l’iter e per essere raggiunto ha bisogno di un accordo con l’amministrazione titolare, che presenta alla Ragioneria la richiesta di trasferire le risorse direttamente agli attuatori.

I fondi

I fondi interessati da queste regole sono quelli presenti nella tesoreria statale dedicata al Next Generation Eu. E il loro passaggio alle amministrazioni avviene come si accennava seguendo un calendario in tre fasi, definito dal decreto Mef dell’11 ottobre 2021 (articolo 2, comma 2). La prima è l’anticipo, che può arrivare al 10% del totale ma può anche superare questa soglia in casi «debitamente motivati». L’anticipo può diventare più ricco, precisa la circolare, quando la quota standard del 10% si rivela insufficiente per raggiungere l’obiettivo specifico che il Pnrr collega all’intervento, per esempio perché la misura va attivata attraverso la creazione di strumenti finanziari come i fondi a leva o i fondi di garanzia. I pagamenti intermedi, nel meccanismo classico del Pnrr, sono «finalizzati a rimborsare le spese effettivamente sostenute e rendicontate». E la rata di saldo, pari al 10% del totale, arriverà quando sono attestate «la conclusione dell’intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi Milestone e Target, in coerenza con le risultanze del sistema Regis». In una catena delle responsabilità che si estende dal centro alla periferia per provare a mettere in sicurezza il Pnrr anche dalle tempeste della politica.