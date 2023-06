Pnrr, il territorio rispetta i tempi ma Milano teme per gli extracosti

Sono stati già assegnati anche i 442 milioni per gli interventi tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Oltre 42 milioni, invece, serviranno ad efficientare e convertire i sistemi irrigui in sistemi più efficienti nel campo dell’agricoltura.

Per quanto riguarda la gestione della Regione, gli occhi sono puntati soprattutto sullo stato di avanzamento delle case e sugli ospedali di prossimità, ovvero la creazione della rete territoriale sanitaria. Qui siamo a buon punto: per quanto riguarda le case di prossimità ne sono state realizzate 105 su 199; mentre per quanto riguarda gli ospedali ne sono stati fatti 23 su 66. Ma al momento la loro operatività è in fase di partenza, con qualche medico di base, infermiere di famiglia, psicologo. Sarà un tema cruciale quello del personale, nei prossimi anni.

A Milano e nei Comuni

A Milano, complessivamente, il Pnrr - più il fondo complementare - vale 886,73 milioni, da usare ovviamente entro il 2026.

Le gare per lavori infrastrutturali aggiudicate sono nel 2022 e negli anni precedenti sono state 9; nel 2023 sono 11, mentre quelle attualmente pubblicate sono 16. Altre 16 sono in programma per il futuro. Per i servizi e forniture già aggiudicate nel 2022 sono 4; altre 4 nel 2023, mentre per il futuro sono previste altre 18.

Le risorse messe a disposizione per il settore Casa - uno dei più problematici, come detto, per via degli extracosti - sono pari a 90,48 milioni, per 7 interventi significativi. C’è timore che le imprese, in difficoltà di fronte a bandi non ancora aggiornati, possano indietreggiare e lasciare il bando senza offerente. Per far fronte a questo problema sono già stati assegnati a Milano 44,09 milioni nel 2022 e 50,19 nel 2023 (sulla base dell’indice Foi), ma il timore diffuso a Palazzo Marino è che potrebbe non bastare.