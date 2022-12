Pnrr, tornano in gara 900 milioni per il 5G

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Chiamiamola rete nazionale, così finiamo l’equivoco su rete unica o non unica». Alessio Butti, sottosegretario della presidenza del consiglio con delega all’innovazione tecnologica, in audizione alla commissione Trasporti e tlc della Camera, sembra far cadere il sipario sul progetto dell’unione delle infrastrutture Tim-Open Fiber. Almeno per ora e almeno nella forma integrale finora immaginata.

La frenata del Governo sul progetto originario

Come rivelato dal Sole-24 Ore nelle settimane scorse, le preoccupazioni del governo su un’eventuale bocciatura dell’antitrust Ue hanno contribuito, insieme ad altri elementi, alla frenata del progetto originario e si potrebbe in alternativa valutare forse una rete integrata solo nelle aree a fallimento di mercato e nelle aree grigie limitatamente a quelle finanziate dal Pnrr.

Gli obiettivi

Butti, ad ogni modo, ribadisce quattro obiettivi: tutelare interessi di società e azionisti, garantire il controllo pubblico sull’infrastruttura Tim, rispettare le norme nazionali e comunitarie, preservare gli equilibri economici e occupazionali. Il sottosegretario parte dalla rete per poi parlare dei problemi sulle gare Pnrr per la connettività: «In considerazione dei ritardi sin qui accumulati - dice, evidentemente con riferimento al lavoro del governo Draghi - non siamo ancora in grado di dire se gli interventi in corso saranno effettivamente completati entro giugno 2026, come programmato a suo tempo».

Obiettivo nuovi bandi sul 5G

Sul 5G l’intenzione è, Ue permettendo, rimettere in gioco i risparmi di gara, pari a circa 900 milioni, con nuovi bandi finalizzati soprattutto alla copertura di distretti industriali, parchi naturali, aree agricole e montane e all’ampliamento dell’intervento per i “corridoi Ue” sulle strade extra-urbane.

I ritardi di Tim e Open Fiber

Nell’audizione è stato poi sollevato il problema dei ritardi di Tim e Open Fiber che si sono aggiudicate la gara “Italia a 1 Giga” per la rete in fibra ottica e fixed wireless access. Butti ha riferito di richieste di informazioni da parte di Infratel, soggetto attuatore, per avere conferma di un quadro che al momento vedrebbe Tim coprire a fine 2022 lo 0,63% dei numeri civici assegnati rispetto al target dell'1% mentre Open Fiber si fermerebbe allo 0,61%. Sostanzialmente in linea al momento, invece, l'andamento degli altri progetti Pnrr per la connettività.