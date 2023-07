Pnrr, ok Commissione Ue a terza rata da 18,5 miliardi e revisione quarta

Meloni: molto soddisfatta, grande risultato per Italia

«Sono molto soddisfatta della decisione di oggi della Commissione europea, che ha deliberato il pagamento della terza rata del PNRR e ha approvato le modifiche proposte dal Governo sulla quarta rata. Un grande risultato che consentirà all’Italia di ricevere i 35 miliardi di euro previsti per il 2023 e che è frutto dell’intenso lavoro portato avanti in questi mesi e dalla forte sinergia del Governo con la Commissione europea». Lo afferma la premier Giorgia Meloni.

Fitto: soddisfatto per rata Pnrr, avanti confronto con Ue



«Accogliamo con grande soddisfazione le decisioni prese oggi dalla Commissione Ue ed esprimiamo anche grande apprezzamento per le parole della presidente von der Leyen. La valutazione positiva sulla terza richiesta di pagamento e la contemporanea proposta relativa alle modifiche di alcune misure della quarta rata, una volta approvata dagli Stati membri, consentiranno all’Italia di ricevere entro quest’anno il totale di 35 miliardi di euro previsti dal Pnrr. Le decisioni prese oggi sono il risultato di un lungo confronto costruttivo tra il governo italiano e la Commissione, e il frutto di un eccezionale lavoro svolto dai nostri uffici e da tutte le amministrazioni. Continueremo la stretta cooperazione con la Commissione sulle modifiche della restante parte del Piano, incluso il REPowerEU» ha affermato il ministro Raffaele Fitto commentando il via libera alla rata del Pnrr.

Von der Leyen: sul Pnrr avanti tutta



«Continueremo a essere al fianco dell’Italia in ogni passo necessario per assicurare che il Piano sia un successo italiano ed europea: avanti tutta con Italia domani». Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo il via libera dato dall’esecutivo europeo alla terza tranche del Pnrr e alle modifiche richiesta da Roma per la quarta tranche. «L’Italia ha mostrato molti progressi nel portare avanti riforme cruciali e gli investimenti previsti dal suo Pnrr», ha aggiunto la presidente.



Gentiloni: sul Pnrr due passi avanti importanti per Roma



«Oggi compiamo due importanti passi avanti con l’attuazione del piano di ripresa e resilienza dell’Italia» afferma il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, commentando il via libera della Commissione europea alla terza rata del Pnrr. «Una volta completate le procedure necessarie, l’Italia riceverà 18,5 miliardi di euro per continuare a sostenere lo sviluppo economico del Paese in questi tempi difficili. Nel frattempo, la nostra valutazione positiva delle modifiche mirate agli impegni per la quarta rata aprirà la strada all’Italia per presentare tale richiesta dopo la pausa estiva»