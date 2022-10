Poche aziende alimentari mantengono le «promesse ecologiche»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

È italiano il caso di Inalca, che nel 2018 aveva promesso di aumentare l’impiego di plastica riciclata per gli imballaggi, dal 20% al 30%, una quota che nel 2020 risulta invece addirittura calata al 17 per cento. Barilla, invece, aveva dichiarato di voler sostituire il 100% degli imballaggi in plastica con contenitori in materiali riciclabili entro il 2020. Una promessa che, come fa sapere l’azienda, è riuscita a mantenere ma con tempistiche più lunghe: a luglio 2022 il gruppo ha comunicato di aver raggiunto in Italia l’obiettivo della totalità delle confezioni interamente riciclabili.

Sono solo due esempi di “promesse ecologiche” contenute nei report annuali di sostenibilità aziendale raccontati in una recente ricerca. Deutsche Welle e l’European Data Journalism Network (EDJNet) hanno analizzato gli obiettivi green dichiarati da alcune delle più grandi società europee di produzione alimentare e di bevande nei loro report annuali. Complessivamente, hanno individuato 98 promesse fatte in relazione alla plastica negli ultimi 20 anni (dal 2000 ad oggi) da parte di 24 aziende alimentari e di bevande che hanno il loro quartiere generale in Europa, in particolare 11 in Italia.

Loading...

MENO DEL 20% DELLE PROMESSE (PASSATE E FUTURE) SI PONE L'OBIETTIVO DI RIDURRE LA QUANTITÀ DI PLASTICA USATA Loading...

Solo 12 le promesse green mantenute

Più della metà di queste promesse, 61 in tutto, sono future, cioè sono state fatte soltanto negli anni più recenti e la maggior parte di queste fissa obiettivi da raggiungere entro il 2025, per cui il controllo sull'esito finale andrà fatto più avanti. Sono almeno 37, invece, le promesse mappate che avrebbero dovuto essere già onorate e il bilancio non è positivo: il 68% ha chiaramente fallito l'obiettivo oppure non ha fatto sapere più niente in proposito; solo 12 sono invece le promesse mantenute.

Più nel dettaglio, il 35% degli obiettivi dichiarati (per un totale di 13 promesse) è stato infranto. Questo vuol dire che nel report di sostenibilità dell'anno target della promessa veniva riportato un risultato differente rispetto a quello precedentemente promesso. Inoltre, quando le aziende non rispettano i loro impegni sembra non lo dicano apertamente: alcune lasciano cadere l'argomento senza farne parola oppure fanno semplicemente slittare la scadenza.

Le società analizzate

Le aziende analizzate residenti nel nostro Paese sono state: Aia, Cremonini, Veronesi, Barilla, Agricola tre valli, Inalca, Lavazza, Gesco (Amadori), Casillo e Granlatte, ovvero le prime 10 aziende italiane nel settore, per vendite, escluse le sussidiarie e quelle con sede in paesi esteri. Alle quali è stata aggiunta Ferrero, tra le principali aziende europee, ma con sede in Lussemburgo.