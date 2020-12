Poche polizze per proteggere i campi dal maltempo, ma danni oltre i 600 milioni

A cambiare è però anche l’approccio delle compagnie assicurative. Secondo un’indagine condotta da Ismea presso broker e compagnie specializzate nei rischi agricoli, l’offerta di strumenti assicurativi in questo specifico ambito coinvolge un parterre per lo più costituito da compagnie con esperienza pluriennale (oltre 10 anni) iperspecializzate nel cosiddetto ramo grandine. Nei prossimi anni, gli assicuratori tenderanno ad attuare una politica più selettiva dei rischi, in particolare rispetto agli eventi catastrofali (come gelo, siccità e alluvioni), meno frequenti ma più severi in termini di danni alle produzioni. Tenderanno inoltre ad ampliare l’offerta, puntando maggiormente su schemi di polizza semplificati.

Inoltre, attualmente nel 92% dei casi le compagnie sottoscrivono contratti di riassicurazione, trasferendo quote, piuttosto significative, del loro portafoglio rischi. Anche i riassicuratori, tuttavia, tendono ad attuare una politica più selettiva nell’assunzione dei rischi e a inasprire le condizioni contrattuali, per contrastare gli effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo sui “ratio” assicurativi (peggioramento dei rapporti tra sinistri e premi). Esaminando la dinamica meteo-climatica, sia su scala globale che nazionale, si osserva, d’altro canto, una maggiore frequenza dei fenomeni meteorologici avversi e un’intensificazione della gravità degli eventi calamitosi.

Come testimonia quanto accaduto quest'anno: nel 2020 le aziende agricole hanno subìto danni da gelo, siccità, nubifragi e alluvioni, con ricadute soprattutto sulla frutta estiva e, tra i seminativi, su riso, pomodori da industria e frumento duro. Per sostenere le aziende in questo nuovo scenario, spiega il direttore generale di Ismea, Raffaele Borriello «nei prossimi anni sarà ancora più strategica la leva delle partnership pubblico-private, oltre agli incentivi della nuova Pac per promuovere la cultura assicurativa nelle aziende agricole , in particolare per fronteggiare gli eventi catastrofali, meno frequenti ma più severi in termini di potenziali danni che da stime Ismea ammontano a oltre 600 milioni di euro all'anno di media olimpica nell’ultimo decennio».