Pochi italiani nel Vetting di Tefaf

La due diligence è responsabilità del mercante d' arte. Il controllo è una responsabilità del Vetting. I mercanti sono invitati a dare il massimo nel sostanziare quanto viene dichiarato sulle etichette in quanto a: verifica della provenienza, ricerche, documentazione, segnalazioni e ovviamente opera d'arte in se stessa. L'etichetta 'seguace di' e 'attribuito a' prima del nome di un artista significa che Tefaf include altissima qualità correttamente etichettata? Anche se l'artista è anonimo?

Come storico dell'arte, la prima cosa che faccio è guardare l'opera, cosa vedo, come si presenta in se stessa. Dopo questo sono interessato agli autori dell'opera. Molte sezioni della nostra fiera presentano opere d'arte i cui artefici non sono affatto conosciuti. È stato dal Rinascimento in poi che si è diffusa la consuetudine di firmare le opere. Stranamente un'opera con una firma, il più delle volte, ha un valore più alto, anche se la sua presenza non sempre aggiunge qualcosa alla sua qualità. La procedura di verifica riguarda meno chi è l'artista e più la storia della proprietà dell'oggetto, poiché gli artisti anonimi non sono un problema, a condizione che possiamo dimostrare un chiaro percorso di proprietà.

Quella del Vetting è una “ consulenza non-vincolante”. Il Vetting non fa attribuzioni”. Tefaf “accetta o rigetta attribuzioni basate sulle evidenze presentate dagli espositori”. Per chi ci legge: significa che il Vetting non può rilasciare/emettere un parere scritto o di valore sulle opera d'arte?

Il comitato di controllo ha la funzione di dire sì o no. Non facciamo attribuzioni. Se le opere d' arte devono essere rietichettate, il dealer fornisce le alternative (per es. Scuola di, XX secolo, ecc.). E noi giudichiamo ed entriamo nel merito di questo.



“La bibliografia di riferimento deve riguardare l'oggetto d'arte specifico. Non la produzione generale dell'artista in questione.” Il Vetting può accantonare o ignorare certe pubblicazioni?

La bibliografia è importante e i dealers sono invitati a mostrarla. Ma sono anche importanti l'occhio dell'esperto e la provenienza. Non abbiamo sempre bisogno di tutti i riferimenti in bibliografia. Controlliamo anche le opere d'arte nel database dell' Art Loss Register . La combinazione con l'esperienza dei “ vetters” è molto preziosa.



Materiali e tecniche, particolarmente nell'arte contemporanea, devono essere dettagliate in modo completo. A questo scopo schede, cataloghi di mostre, certificati e i cataloghi ragionati dovrebbero essere disponibili per i potenziali compratori. Il Comitato del Tefaf “prende in considerazione per l'approvazione le opere d'arte delle Avanguardie Russe del XX secolo solo se hanno una provenienza verific abile e una storia espositiva”. Può darci un commento su questo?

La due diligence è molto importante e coinvolge tutti i lavori esposti in fiera. Ci sono periodi e opere di paesi che sono più vulnerabili riguardo all'arte saccheggiata. Pertanto, dobbiamo essere più in guardia e avere richieste più specifiche per un controllo efficace.



A proposito della Fotografia. Solo ‘stampe vintage', cioè stampate all'epoca o entro pochi anni dalla creazione del negativo. Tutte le fotografie, incluse quelle in edizioni numerate, devono essere stampate durante la vita dell'artista da lui stesso, dietro sue istruzioni o sotto la direzione dell'artista. Può darci un commento su questo?

La fotografia è una forma d'arte relativamente nuova. È comune e accettato che il valore artistico della fotografia dipenda dalla data di stampa. Una stampa Vintage è considerata quella realizzata dal fotografo stesso. A Tefaf puoi trovare le foto migliori in questo campo.