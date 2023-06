Pochi laureati, tanti abbandoni: la crisi per l’università non è passata

Ascolta la versione audio dell'articolo

La fotografia dell’università italiana resta in chiaroscuro. E anche se il Covid-19, con tutto ciò che ha comportato per il mondo dell’istruzione, è ormai alle spalle la crisi dei nostri atenei non può dirsi passata. A dirlo è il rapporto sulla formazione superiore e la ricera dell’Anvur che in teoria doveva essere biennale e che, invece, proprio a causa della pandemia arriva a cinque anni di distanza dall’ultimo. Al suo interno alcune luci (gli immatricolati tengono, la produttività dei ricercatori migliora, i beneficiari del diritto allo studio aumentano) ma anche tante ombre: dai laureati che crescono ma non abbastanza da farci recuperare il gap accumulato negli anni agli abbandoni che restano a due cifre già dopo il primo anno alla fuga dei giovani talenti dal Sud. Di diverso avviso la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, secondo la quale dalle slides emergono «più luci che ombre».

Gli iscritti tengono

Nel rapporto Anvur si parte dagli iscritti che sembrano tenere. Fatta la premessa che l’analisi dell’Agenzia di valutazione si ferma al 2021/22 mentre la cronaca è già arrivata al 2022/23 sono circa 1,9 milioni gl studenti iscritti alle università, di cui 331 mila immatricolati, con un dato in crescita del 10,3% rispetto a dieci anni fa. L'aumento della popolazione universitaria - sottolinea il rapporto - è stato particolarmente rilevante per le università telematiche, alle quali nel 2021/22 è iscritto l'11,5% del totale, con dati in aumento anche per le università tradizionali non statali e in leggera diminuzione per le statali tradizionali.

A iscriversi sono soprattutto i liceali. La percentuale di diplomati che si iscrivono alle università è rimasta sostanzialmente stabile nel corso degli ultimi dieci anni e si attesa a circa il 60%, con percentuali più alte per i licei (circa 77%), ma buone anche per gli istituti tecnici (46%) e ancora modeste per quelli professionali (25%).

Restano i divari territoriali

Se dal generale si passa al particolare e si guarda alla composizione territoriale spuntano i primi divari. A fronte di un aumento generalizzato del numero di immatricolati residenti nelle diverse aree del Paese, secondo l’Anvur, emerge la tendenza degli studenti a spostarsi verso le università del Centro e soprattutto del Nord. Nel 2021/22, con riferimento alle università tradizionali (non telematiche), il saldo tra immatricolati e immatricolati residenti negli atenei del Centro-Nord si attesta al +15,1%, a fronte di un saldo negativo del -19,3% per le università del Mezzogiorno.

Effetto Covid sugli abbandoni

Il fenomeno degli abbandoni dagli studi universitari ha risentito fortemente della pandemia. Gli iscritti a una triennale che lasciano tra il primo e il secondo anno era sceso al dato minimo di circa il 12% per tutte le coorti di immatricolati dall'anno accademico 2015/16 fino all'a.a. 2019/20 (3 punti percentuali in meno rispetto a dieci anni fa), ma sono tornati a risalire nel 2020/21, fino al 14,5% (con un minimo del 9,1% per i diplomati provenienti dal liceo e un massimo del 26,8% per i diplomati degli istituti professionali). Ma la tendenza ad abbandonare si manifesta anche successivamente al primo anno, come risulta dal 20,4% degli abbandoni dopo tre anni dall'immatricolazione per le lauree triennali, che sale al 24,2% a distanza di sei anni.

Ancora pochi laureati

Nonostante il numero dei diplomi di laurea rilasciati annualmente sia aumentato di circa il 16% in dieci anni e, contestualmente, la quota di laureati che ottiene il titolo a tre anni dall'immatricolazione nelle lauree triennali (i cosiddetti «regolari») sia aumentata negli ultimi sette anni di 12 punti percentuali, raggiungendo – a livello nazionale – il 38% per la coorte di immatricolati dell'a.a. 2017/18, la nostra quota di laureati nella popolazione tra 25 e 34 anni è ancora al 28,3% (in aumento di 7,3 punti percentuali negli ultimi dieci anni), ma con grandi differenze all'interno del Paese e, soprattutto, rispetto agli altri Paesi sviluppati se consideriamo che la media Ocse è del 47,1 per cento.