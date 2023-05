Poco F Series: potenza a buon prezzo per gamer e appassionati di video

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuova tornata di annunci per il marchio di Xiaomi, che si presenta all'appuntamento di lancio dei due nuovi smartphone della serie F forte di numeri ormai consolidati su scala globale (nel 2021 sono stati 23 milioni le unità spedite in oltre 90 mercati). Per Poco, che con la casa madre condivide le risorse produttive e le strutture del post-vendita (prodotti, vendite e marketing sono invece indipendenti), l'occasione è quindi utile per ribadire la propria candidatura in un mercato che vive una fase tutt'altro che brillante (le vendite degli smartphone nel mondo sono calate nel 2022 del 9,1% rispetto all'anno precedente, mentre in Italia sono aumentate del 2,7%) e che sta premiando in modo particolare i dispositivi di fascia medio alta (i dispositivi con una capacità di memoria superiore ai 256 GB hanno registrato un incremento del 19% e rappresentano il 41% del fatturato complessivo).

Le principali novità

Complice anche l'estensione del ciclo di vita di uno smartphone nelle mani di un utente medio, i nuovi modelli della F Series rivendicano uno status di smartphone premium (anche se i prezzi sono da fascia medio alta) grazie a prestazioni che dovrebbero renderli particolarmente appetibili per i gamer più esigenti, per gli amanti della fotografia e per i creativi digitali in genere. Il Poco F5 Pro, nello specifico, è alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 ed il primo flagship del produttore a dotarsi di un display a tecnologia Amoled DotDisplay a risoluzione WQHd+ con frequenza di refresh a 120Hz mentre il Poco F5 mette sul piatto il titolo di primo telefonino intelligente a vedere il mercato con a bordo un chip Snapdragon 7+ Gen 2. I prezzi variano dai 579,90 euro (per la versione con 8 Gb di Ram e 256 Gbyte di spazio di archiviazione) ai 649,90 euro per il modello Pro e dai 429,90 ai 479,90 euro per il modello F5.

Il nuovo top di gamma con schermo Amoled

Il modello Pro, come confermano i portavoce del marchio cinese, entra in campo con l'obiettivo di essere uno dei migliori dispositivi per il gioco e la visione di contenuti da device mobile. Le caratteristiche dello schermo da 6,67 pollici, che promette a specifica un picco di luminosità al limite dei 1400 nits e una nitidezza delle immagini quasi doppia rispetto a quella di un display Full Hd+ convenzionale, fanno il paio con il già citato Soc di Qualcomm per garantire massima rispondenza del terminale in qualsiasi situazione di gioco e al contempo un basso consumo energetico. Lo smartphone è inoltre dotato di tecnologia LiquidCool 2.0 con una camera di vapore ad alta efficienza che migliora le prestazioni dissipando il calore in modo efficiente e contribuendo a prolungare la durata della batteria da 5160mAh, ricaricabile al 50% in soli 30 minuti con il caricatore wireless da 30W in dotazione. Quanto al comparto dedicato al video imaging, il punto di forza dichiarato sono le riprese in 8K, con i sistemi OIS ed EIS ad assicurare la stabilità delle immagini soprattutto in scene dinamiche come quelle sportive o in occasione di eventi musicali. La primizia del chip Snapdragon 7+ Gen 2 Una delle peculiarità del Poco F5, grazie al chipest Snapdragon 7+ Gen 2, è in generale quella di garantire massima fluidità operativa anche quando si passa da un’applicazione all'altra, dalla navigazione online alle videochiamate per finire con il live streaming.

Lo schermo Dot

Display Amoled da 6,67 pollici a 120Hz offre un rapporto screen-to-body del 93,4% per aumentare il livello dell'esperienza quando ci si diletta con i filmanti di YouTube o le serie di Netflix mentre il sistema di protezione degli occhi Low Blue Light Ex certificato da SGS rende la visione di qualsiasi contenuto meno faticosa per gli occhi e visivamente piacevole. La fotocamera principale di questo smartphone lavora con un sensore da 64 megapixel direttamente supportato dalla Cpu, il che rende la velocità di impostazione e di scatto decisamente superiore alla media. La risoluzione delle riprese video, a differenza del modello Pro, si ferma al 4K ma beneficia in ogni caso dei sistemi OIS ed EIS per ridurre gli effetti di sfocatura causati dal movimento del telefono. Come la versione Pro, infine, anche il Poco F5 base dispone di una batteria a lunga durata che si avvale di una ricarica turbo da 67W per fare il pieno completo di energia in circa 50 minuti.