Poco F3 e X3 Pro: alternativa di “lusso” per i videomaker e i gamer

Il biglietto da visita, quando si tratta di smartphone di fascia media, è praticamente sempre lo stesso o quasi: prestazioni prossime a quelle dei top di gamma, dotazione più che buona in fatto di caratteristiche hardware, design curato, intrattenimento garantito e grande autonomia delle batterie. Eppoi, naturalmente, il prezzo, che non deve varcare la soglia massima dei 350-400 euro per rimanere appetibile a quella che, oggi, è la classe di utenza più numerosa per i telefonini intelligenti.

Gli ultimi due nuovi smartphone targati Poco, il marchio indipendente di Xiaomi (circa 13 milioni di pezzi venduti nel mondo dal 2018 a oggi), confermano tutto sommato la tendenza: la serie F3, in particolare, promette una grande esperienza d'uso grandi puntando soprattutto su processore, display e qualità audio mentre la X3 Pro si rivolge espressamente al popolo dei gamer.

Tripla fotocamera e audio Dolby Atmos con doppio speaker

Il chipset Snapdragon 870 5G di Qualcomm (con tanto di Gpu Adreno integrata) è senz'altro l'attributo più importante per i Poco F3, non a caso battezzati come i propri dispositivi più potenti di sempre e quindi ideali per chi predilige il multitasking. Non passano inosservati, inoltre, il generoso schermo Amoled da 6,67 pollici certificato Hdr10+ e il supporto dello standard Wi-Fi 6. Se la chicca tech è la presenza di uno dei “dot” più piccoli mai visti su uno smartphone di questa categoria (parliamo di soli 2,76 millimetri), anche il comparto audio e quello multimediale, con il Dolby Atmos e la configurazione a doppio speaker per il suono e la tecnologia Memc per i contenuti video a 60 frame per secondo, sono sicuramente apprezzabili e degni di un apparecchio di fascia superiore. Ulteriori componenti da non trascurare sono anche il rivestimento Corning Gorilla Glass 5 sia sul fronte che sul retro, lo spessore di soli 7,8 mm (il peso è inferiore ai 200 grammi), la batteria da 4,520 mAh i tre microfoni incorporati e la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, un obiettivo ultra-wide e uno macro da 5 MP che supporta l'autofocus da 3cm - 7cm. La fotocamera frontale da 20 MP supporta invece anche i selfie in modalità notturna.In vendita in tre colorazioni sul sito ufficiale dal 30 marzo (e prossimamente anche su Amazon e il Mi Store italiano di Xiaomi), si presenta a 349,90 euro nella configurazione con 6 Gbyte di Ram e 128 Gbyte di storage e a 399,90 euro per quella da 8 GByte e 256 GByte.

Super batteria e schermo da phablet

Il Poco X3 Pro vuole essere, come il suo predecessore, una prima scelta soprattutto per gli appassionati di giochi grazie alle sue particolari finiture e, soprattutto, a una combinazione di caratteristiche hardware che vede in cima alla lista un processore Qualcomm Snapdragon 860 (anch'esso da 7 nanometri e con unità grafica Adreno 640) con connettività 4G integrata. Rispetto al passato, aumentano inoltre la capacità di storage e la memoria Ram di base mentre il display in dotazione da 6,67 pollici con Corning Gorilla Glass 6 offre una risoluzione Full Hd+ e sfrutta una funzione dedicata (DynamicSwitch) per ottimizzare il refresh rate per le diverse applicazioni. Il tutto, assicurano i portavoce del produttore, concorre a un'esperienza di gioco decisamente fluida anche nel caso di giochi 3D con impostazioni grafiche elevate e senza l'assillo di essere velocemente a corto di carica, grazie alla batteria da 5,160mAh con autonomia dichiarata di due interi giorni. Molti simili rispetto al Poco F3 sono infine i comparti audio e fotografico, dove ai tre sensori già citati se ne aggiunge un quarto di profondità. A listino dal 26 marzo, costa 249,90 euro per la versione con 6 Gbyte di Ram e 128 Gbyte di storage e 299,90 euro per la configurazione da 8 GB e 256 GB.