Poco X6 e M6, i nuovi smartphone di fascia media per il gaming e i social

Inizia con il botto il 2024 di Poco, il marchio nato nel 2018 sotto il cappello di Xiaomi e divenuto indipendente solo due anni più tardi. Le novità fresche di annuncio riguardano una coppia di smartphone della Serie X e l’ultimo modello della Serie M e sono rivolte a una classe di utenti che prediligono l’entertainment in mobilità (gioco, streaming video e social media) con l’obiettivo di trovare il rapporto qualità-prezzo migliore per l’acquisto del telefonino. In vendita online da subito su Amazon e lo store proprietario), si presentano con a bordo processori e tecnologie di ultima generazione (soprattutto alla voce display e comparto fotografico) e promettono un’esperienza d’uso di elevato profilo con il plus della ricarica turbo. Vediamoli in dettaglio.

POCO X6 Pro

POCO X6 Pro: all’insegna delle prestazioni

Uno dei punti di forza di questo apparecchio, secondo Poco, è il nuovo chipset Dimensity 8300-Ultra di MediaTek, che stabilisce un nuovo record di velocità per un dispositivo del brand cinese e ne garantisce prestazioni superiori in fatto di fluidità nelle sessioni di gameplay e di accessibilità alle funzioni di intelligenza artificiale. Un altro pregio hardware della serie X6 Pro è quindi la memoria, fino a 12 Gbyte di Ram e fino a 512 GB di spazio utile di archiviazione, mentre alla voce display troviamo un pannello a tecnologia Amoled CrystalRes Flow da 6,67 pollici (con un rapporto screen-to-body del 94%) che promette colori vividi anche sotto la luce del sole. Di rilievo, infine, anche la tripla fotocamera con sensore principale da 64 megapixel, a cui si aggiungono funzionalità come Motion Capture e Motion Tracking per identificare e tracciare automaticamente il soggetto al centro del video. Prezzo di listino, per il modello base e promozioni escluse, a partire da 349,90 euro.

POCO X6

POCO X6 5G Dual Sim: foto e video con l’AI e super ricarica

Anche per l’altra new entry della serie X, il pregio principale a livello di caratteristiche tecniche punta al processore, uno Snapdragon 7s Gen 2 Mobile da 4 nanometri targato Qualcomm che dovrebbe assicurare (in combinazione con la batteria 5100mAh e gli strumenti AI per la riduzione del rumore delle immagini) risposte adeguate in qualsiasi condizione di utilizzo, sia che si tratti di scattare foto o guardare video ad alta risoluzione o giocare durante la giornata o di notte. Lo schermo è lo stesso del modello Pro e lo stesso dicasi del comparto fotografico, che vede (oltre al sensore da 64 MP) la disponibilità di un obiettivo ultragrandangolare da 8 MP e la microcamera da 2 MP. Non passano inosservati, infine, il peso molto contenuto (solo 181 grammi) e il supporto della ricarica turbo da 67W, che consente al dispositivo di raggiungere la piena capacità in appena 44 minuti. Il prezzo di ingresso è fissato a 299,90 euro, il modello di punta costa 369,90 euro.

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro: gaming senza limiti

Pensato per chi fa dell’intrattenimento on-the-go e dei social la propria passione, questo smartphone cerca spazio nell’affollato universo dei prodotti mid range sotto la soglia dei 300 euro puntando molto sulla qualità dello schermo Amoled con refresh rate da 120Hz incastonato fra cornici ultrasottili e dotato di un touchscreen a risoluzione 16x per elevare il livello della stabilità e della precisione al tocco nelle fasi di gioco. Come gli altri due modelli, anche il Poco M6 Pro dispone di una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine per ridurre le vibrazioni e le sfocature, un “add on” spesso assente in un telefono di fascia media. Nel motore lavora un chipset Helio G99-Ultra (di MediaTeck) mentre la dotazione di memoria può arrivare fino a 12 Gbyte di Ram e fino a 512 GByte di Rom. Anche su questo modello è disponibile la ricarica turbo da 67 W. A listino entra a 229,90 euro.