Podcast e smart speaker: la riscossa della voce

(13683)

Esperienze immersive che partono dalla voce e non più solo dagli occhi. Anche il 2020 vedrà il segno più per tutte le azioni di marketing legate a podcast e smart speaker con servizi audio a valore aggiunto. Oltreoceano i fruitori dei podcast sono passati in dieci anni dal 9% al 15% e gli acquisti vocali varranno 40 miliardi di dollari entro il 2022. In Italia Tiziano Ferro sui social ha raccontato Alexa, assistente personale intelligente di casa Amazon