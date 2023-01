Podcast, «Quando meno te lo aspetti»: il buio e la luce, storie di giovani fragili

«Questo podcast vuole essere l'occasione per fare luce sul disagio psicologico giovanile - che i numeri ci dicono essere in crescita - ma è anche un'opportunità per trovare le parole e i modi per raccontarlo e descriverlo. Ancora troppo spesso chi affronta una fragilità psichica si trova a dover fare i conti con lo stigma che la nostra società costruisce intorno al malessere della mente. Dal buio, però, si può uscire, le soluzioni ci sono: basta trovare il coraggio per andare oltre i pregiudizi, per condividere la propria sofferenza e chiedere aiuto. E questo vale per i ragazzi ma anche per le famiglie che vivono loro accanto. - sostiene Nicoletta Carbone, conduttrice di obiettivo salute su Radio 24 - È importante che sappiano di non essere soli nell'affrontare questa sfida».

«Quando meno te lo aspetti è un percorso narrativo importante per Progetto Itaca,- commenta Francesco Baglioni, direttore di Progetto Itaca - perché racconta come l'esperienza del disagio psicologico negli adolescenti e giovani adulti si manifesta negli aspetti più quotidiani e normali della vita dei ragazzi e può prendere forme diverse, spesso non immediatamente riconducibili a un disturbo mentale. Un racconto oggi attuale e speriamo utile per le famiglie. Il tempo dell'uscita dalla pandemia è infatti segnato, per molti, dalla difficoltà a tornare a desiderare l'incontro con l'altro e dalla tendenza a cercare sicurezza nell'isolamento, fisico o relazionale, e in rapporti sempre più mediati dalla tecnologia. “A volte io ho paura di voi più che della solitudine” recita una canzone di Samuele Bersani di qualche tempo fa. Parole attualissime che descrivono come l'isolamento, non solo fisico, può essere vissuto come un rifugio sicuro, ma diventa con il tempo condizione favorevole all'insorgere di veri e propri disturbi della psiche. I podcast raccontano con la voce dei protagonisti la vita vissuta con la fragilità psichica come compagna. Figli e genitori, colpiti in seconda battuta, ma non meno intensamente, dalla sofferenza psicologica dei propri amati ragazzi».

Dal 24 gennaio è disponibile il podcast «Quando meno te lo aspetti», una produzione di Radio 24 in collaborazione con Progetto Itaca. Si tratta della prima serie Podcast sul tema del disagio psicologico giovanile, la seconda serie sarà disponibile a marzo assieme ad altre iniziative ed approfondimenti.

Il podcast è disponibile su radio24.it e progettoitaca.org e sulle principali piattaforme audio.



PER APPROFONDIRE / La puntata di Obiettivo salute risveglio dedicato alla serie podcast