Podcast: le risposte sul coronavirus Ogni giorno su Radio24 gli infettivologi della SIMIT rispondono ai dubbi degli utenti

Coronavirus: che sta succedendo? Gli infettivologi della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, rispondono ai dubbi e alle domande più frequenti degli ascoltatori ogni giorno in diretta su Radio 24 alle 10.45 e in replica il giorno successivo alle 6.15.

Per fare le domande potete mandare un Sms o WhatsApp al numero 335.1006297.

Ascolta il podcast con le risposte degli infettivologi:

● Come si diffonde il Coronavirus. Il virus può diffondersi anche solo con la condivisione dell’aria, perché - come spiega il professor Giovanni Di Perri, professore di Malattie infettive all'Università di Torino e consulente dell'Organizzazione mondiale della sanità e consigliere SIMIT - le particelle più piccole che emettiamo respirando (dai 2 ai 5 micron) e che veicolano le infezioni galleggiano in aria anche per 20-30 minuti.

● Influenza e covid- 19 : similitudini e differenze. Quello dell’influenza e quello del coronavirus sono due virus differenti, prima di tutto perché l’influenza stagionale proviene da un virus degli uccelli, mentre i coronavirus sono virus umani. Questo particolare coronavirus, però, rispetto agli altri è in grado di scendere nell’apparato respiratorio ed è in grado di provocare polmoniti. Lo spiega Carlo Federico Perno, professore ordinario di Microbiologia e virologia dell’Università di Milano e direttore del Dipartimento di medicina di laboratorio dell‘Ospedale Niguarda.

● Le mascherine servono davvero? Le mascherine devono essere utilizzate solo dalle persone risultate positive al virus? O sono utili anche per evitare il contagio? E quali scegliere? A queste domande risponde ai microfoni di Radio24 il prof. Massimo Andreoni, professore di Malattie Infettive all'Università Tor Vergata di Roma e Direttore Scientifico della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali.