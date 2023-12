«Poema 2» al via: la Rete di 14 imprese amplia stabilimento e filiera

Ascolta la versione audio dell'articolo

È recente la firma del contratto di sviluppo con la Rete di Imprese PoEma. Si tratta di un accordo che prevede investimenti da parte delle imprese da 60 milioni da realizzare tra Campania e Puglia.

La proposta progettuale approvata da Invitalia si compone di un progetto di investimento produttivo di circa 40 milioni, a cui partecipano 11 partner della Rete (dei 14 attuali), e di un progetto di R&S di circa 18 milioni, a cui partecipano 9 imprese delle undici aderenti. Le agevolazioni previste in forma dicontributo a fondo perduto saranno di circa 24 milioni comprensivi anche di 954 mila di co-finanziamento della Regione Campania e 152 mila della Regione Puglia. Il programma prevede un incremento occupazionale di oltre 270 unità lavorative di cui 85 nuovi addetti, 187 unità stabilizzate e richiamate da cassa integrazione ordinaria.

PoEMA è stata già protagonista di un precedente Contratto di Sviluppo nel 2016, «PoEMA 1»: primo caso di contratto di sviluppo con un raggruppamento di imprese. L’iniziativa era finalizzata alla creazione di un centro di eccellenza nell’ambito della tecnologia della microfusione a cera persa e allo sviluppo di soluzioni innovative per l’intera filiera. L’investimento totale di circa 30 milioni è stato completato a dicembre 2018. Si è trattato della costruzione di un capannone in cui hanno trasferito la produzione i fornitori di Ema (Roll's Royce). In seguito alla conclusione del primo Contratto di Sviluppo, il Polo altirpino presenta un secondo Programma. Parte così «PoEMA 2”: progetto di investimento produttivo e di ricerca e sviluppo, la cui prima formulazione è del maggio 2019. Ma viene rimodulato dopo il Covid, per tener conto di uno scenario internazionale dei mercati mutato a causa della pandemia.

PoEma 2 avrà una lunga gestazione. Superata la crisi pandemica, si arriva nel settembre 2022 alla sigla dell’Accordo di Programma che, decretando sull’ammissibilità delle spese preventivate, convalida l’attuazione della nuova iniziativa finalizzata a rafforzare il ruolo di eccellenza del Polo irpino nella produzione di pale di turbine per motori aeronautici e industriali in superlega. A ottobre 2023 si arriva alla firma del nuovo CDS “PoEMA 2”. Il Polo irpino avvia un ampliamento della capacità produttiva all’interno degli stabilimenti del sito industriale di Morra De Sanctis (Avellino), implementando le lavorazioni in continuità con il precedente programma ed investendo ancora una volta in un processo di ricerca e sviluppo. La Rete, in occasione di quest’ultima opportunità, decide di avvalersi dell’esperienza di gestioni imprenditoriali esterne, così vengono introdotte all’interno della filiera nuove fasi lavorative legate alla produzione delle microfusioni che, in precedenza, si realizzavano presso unità produttive localizzate fuori dal territorio italiano.

Oggi il Polo comprende 14 aziende, di cui 9 campane e 5 con sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Lazio e Puglia. “PoEMA 2” intensifica anche le collaborazioni effettive tra la capofila EMA S.p.A. e i Partner retisti. La Rete PoEma è nata nel 2014 con la partecipazione di 14 aziende, associate secondo la logica aggregativa per la condivisione del piano industriale al fine di rispondere ai bisogni della capofila Ema S.p.A. del Gruppo Rolls-Royce.