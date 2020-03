Poesia, compagna di giorni difficili Istituito dall’Unesco nel 1999, il primo giorno di primavera è dedicato alla Poesia di Alberto Fraccacreta

(likoper - stock.adobe.com)



La poesia è attività particolarmente adatta ai tempi di dolore e di resistenza, come quelli che stiamo vivendo in queste settimane. Per tale ragione, la Giornata mondiale della poesia — istituita nel 1999 dall'Unesco in corrispondenza dell'inizio della primavera — si veste oggi di un significato particolare. Sono sempre validi e attuali i versi di Eugenio Montale dall'Anguilla, sinuoso pesce-simbolo della lirica e della viscosa tenacia: «L'anima verde che cerca/ vita là dove solo/ morde l'arsura e la desolazione,/ la scintilla che dice/ tutto comincia quando tutto pare/ incarbonirsi».

Supremo invito alla speranza, truciolo di umiltà nei rosticci e nelle increspature del mondo difficile, l'arte della parola coincide con il pieno assolvimento dell'identità umana in qualsiasi condizione e lungo qualsiasi bisettrice geografica e interiore.



Numerose sono le iniziative digitali che tentano di non perdere, e anzi di valorizzare questo momento di riflessione. A partire dalla Indoor Poetry Marathon , condotta dal campione di Poetry slam Simone Savogin, che chiama in causa, dalla mezzanotte del 21 marzo, non solo poeti da tutto il mondo (Europa, America Latina, Asia) ma anche attori, musicisti e cantanti.

#DivisiMaCondivisi s'intitola, invece, la proposta del CUUM (Club Unesco per Urbino e il Montefeltro) «tra anime e pensieri del territorio per il territorio», dentro il cuore della poiana e nel rizoma carnoso dell'aspidistra. Sono proiettate sulle pagine social e sugli altri canali del Club le videoletture realizzate da poeti, letterati e teatranti «al fine di valorizzare un patrimonio immateriale rappresentato appunto dalla poesia, in modo tale da mantenere alti la vitalità e il valore di questo insostituibile veicolo di espressione artistica».

Ma chiunque lo desideri, potrà dare il proprio apporto: il 18 aprile, Giornata internazionale ICOMOS per i monumenti e i siti, saranno pubblicate in streaming sulla pagina Facebook del CUUM i contributi inviati entro il 15 aprile all'indirizzo email info@cuum.org.

La Fondazione Pordenonelegge, a conclusione della staffetta #unapoesiaalgiorno iniziata sabato 14 marzo, diffonde grazie a tablet e notebook «un piccolo evento corale e virtuale» che coinvolge alcuni autori della casa editrice LietoColle.