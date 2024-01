Poesie dal carcere

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Milano sud, vicino all’eccellenza dello IEO, sorge l’istituto penitenziario di Opera, carcere di massima sicurezza che, con capienza di 918, ospita 1311 persone detenute, tutti uomini, con condanne definitive e pene residue superiori a cinque anni. Notoriamente è il carcere ad alto tasso di persone appartenenti alla criminalità organizzata e di soggetti affetti da patologie. Ed è anche, notoriamente, il carcere in cui è attivo un reparto dedito a varie attività trattamentali (scolastiche, lavorative, di formazione professionale, culturali, artistiche, sportive, di genitorialità e famiglia).

Il laboratorio di scrittura

Tra queste brilla una piccola grande eccellenza: il laboratorio di scrittura ideato da Silvana Ceruti che, con l’aiuto di tanti altri volontari (tra cui Alberto Figliolia e Margherita Lazzati), è riuscito a dare voce a chi non ce l’ha. Tra i risultati di questo circuito virtuoso, il recente lavoro di Mauro Raimondi, Il verbo è mio. I venticinque anni del Laboratorio di lettura e scrittura creativa del Carcere Milano-Opera, prefazione di Adolfo Ceretti (La vita felice, pp. 271, euro 20.00). Il libro, di agile scrittura e lettura, rende conto della fenomenologia di questa esperienza nata nel 1994, ad opera di una donna volontariamente “inciampata” nel carcere e che non lo avrebbe lasciato mai più. Una volta due volte alle settimane, ora il sabato mattina, hanno preso corpo gli incontri tra il fuori e il dentro, in uno scambio, fitto e reciprocamente arricchente, di ascolto, dialogo, maieutica, rigore, creatività.

Autoritratti verbali e colloqui

Il successo dell’iniziativa è stato rinsaldato dalla pubblicazione di libri, poesie, calendari poetici di parole e immagini. Il libro è costruito sulla parola altrui. Autoritratti verbali (cap. IV, “Poeti in carcere”) e colloqui (cap. VII, “La vita, dopo”) che consentono al lettore di accedere al mondo emotivo ‘carcerario’ attraverso la parola libera e liberata delle persone che vi sono detenute con cui si intreccia un dialogo ricco di humanitas.

Il libro è attraversato da riflessioni che vanno dall’iniziale titubanza sulla validità di un’impresa di tal fatta alla scoperta della sua necessità sociale ed etica non solo per chi è dentro, ma anche per chi sta fuori. Il confronto tra la ‘normalità’ della vita quotidiana di chi è ‘libero’ e di chi è recluso, apre “radure” (Mandel’štam) sconfinate di riflessione. Si tratta di un’esperienza che annulla il ‘loro e il ‘noi’ e cambia entrambi, toccando sfere profonde e inesplorate di sé. Il capitolo IX che conclude il libro è il più bello. Offre una selezione di 44 poesie (a cura di Ceruti e Figliolia) trasmettendoci le voci dal di dentro del carcere che, avendo valore universale, riguardano ciascuno di noi.

Qualche titolo: Lettera perché mi mandino un padre, Pied-à-terre! (dall’epistolario con la mia Piastrella), Da un lato all’altro, L’esilio dei ricordi, Nel silenzio, Undici passi… E qualche verso: “Abbiamo infinite chiavi per / oltrepassare la conoscenza del momento / ma restiamo in attesa che qualcuno / trovi la via della nostra porta” (Sangalli, p. 235); “Urlare contro il silenzio / fino a farlo tacere, non serve. /Non c’è emozione che stia / rinchiusa in una foto sola. / Stare tra il desiderio e il rimpianto / guarisce, ferendomi.” (Denti, 240), “Meraviglia di quell’infanzia / che assai poco seppi apprezzare” (Duchini 241). Libro che, di questi tempi, invita con poetica umiltà a riconsiderarsi oltre pregiudizi giustizialisti, nel nome della comune impermanenza: “E io in questa bolla / di tempo che cerco / di dar senso / a un tempo senza senso” (Ndoja, 252).