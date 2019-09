Poggipolini, hi-tech e al titanio le viti 4.0 per supercar e aerei La multinazionale è uno dei primi dieci player al mondo nella forgiatura a caldo di componenti in leghe speciali. Obiettivo: raddoppio del fatturato in tre anni e 180 dipendenti di Ilaria Vesentini

Viti e bulloni hi-tech. Poggipolini è una piccola multinazionale familiare oggi alla terza generazione.

4' di lettura

Dalle piste di Formula 1 ai cieli, con viti e componenti su misura in titanio e leghe speciali d’acciaio per supercar e aeromobili che hanno trasformato una piccola officina meccanica bolognese in uno dei primi dieci player al mondo nel segmento della forgiatura a caldo di viteria hi-tech, alle spalle di colossi americani e francesi del settore con fatturati dai 2 miliardi di euro in su.

Poggipolini invece di ricavi ne fattura 15 (milioni non miliardi), ma non è la quantità a raccontare l’eccellenza di questa piccola multinazionale familiare oggi alla terza generazione, fondata nel 1950 a San Lazzaro di Savena (Bologna), tra i primi in Europa a lavorare il titanio già dagli anni Settanta, partita con i bulloni per Ducati e cresciuta nel mondo “race” con marchi come Bugatti, Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren. Fino alla virata di dieci anni fa, dopo l’improvviso cambio di regolamenti nella F1, che ha portato al crollo verticale del business e all’entrata in scena del giovane Michele Poggipolini (nipote del fondatore Calisto), economista per formazione ma nutrito a pane e tecnologia dal padre, presidente dell’omonima Srl, e dalla madre, attuale Cfo.

La svolta con l’aeronautica

«Fino al 2009 il 90% dei nostri ricavi era legato alla Formula1, oggi il 65% del fatturato è nell’aeronautica con clienti quali AgustaWestland-Leonardo, Avio, Safran, Piaggio Aerospace. Abbiamo lavorato a denti stretti per cinque anni (il tempo necessario per entrare come fornitore certificato nel settore aeronautico, ndr) e oggi abbiamo ordini che ci porteranno a raddoppiare il fatturato in tre anni per poi arrivare al traguardo dei 50 milioni fissati dal piano industriale quinquennale», spiega Poggipolini, classe 1984, direttore esecutivo e responsabile vendite e innovazione dell’azienda di famiglia. Da quest’anno alla guida anche dei giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna e consigliere delegato di Bi-Rex, uno degli otto competence center del Piano Industria 4.0 che sta prendendo forma sotto le Due Torri per l’implementazione di big data e innovazione digitale additiva al mondo della meccatronica e dell’automazione (aerospaziale incluso).

L’esperienza sui circuiti di gara è stata la chiave del successo nell’aeronautica: prodotti di nicchia e su misura all’avanguardia per leggerezza, resistenza, affidabilità; ruolo di partner-problem solver per il cliente; tempi di lavorazione rapidissimi grazie al controllo diretto di tutta la filiera e alla produzione concentrata in cinque fabbriche attorno a San Lazzaro per passare dalla materia prima al prodotto finito in 24 ore; flessibilità altissima anche per lotti minimi; zero errori. «È così che tre mesi fa abbiamo conquistato il primo ordine da Kawasaki Heavy Industries, il più grande costruttore Tier 1 nipponico di aeromobili per Aibus, Boeing. Cercavano alcuni codici di viti che non trovavano da nessuna parte, glieli abbiamo realizzati in sei settimane e oggi siamo nella lista dei pochissimi fornitori italiani», racconta Poggipolini, tra i pochi in Italia anche ad aver ottenuto la certificazione Nadcap per l’aeronautica.