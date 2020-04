Pogliani (a.d. Illycaffè): «Ricavi 2019 in crescita a 520 milioni e il 2020 non sarà un disastro»

E per le linee produttive?

Nello stabilimento di Trieste, ad esempio, abbiamo avviato in pochi giorni una linea totalmente nuova per far fronte alla domanda “home” che stava crescendo rapidamente.

Massimiliano Pogliani, ad di illycaffè

Nel 2019 siete cresciuti in Cina dove è esplosa l’epidemia. L’export ha avuto problemi?

Per noi l’export vuol dire essere presenti in 140 paesi, il 65% del fatturato è al di fuori dell’Italia. Questa estensione ci ha agevolato. L’impatto del virus è stato globale ma non contemporaneo da tutte le parti. E così anche il business è cresciuto e diminuito a seconda che i paesi entrassero o uscissero dall’emergenza. In Cina e Corea in particolare abbiamo avuto una forte crescita nel 2019 grazie soprattutto allo sviluppo dell’ecommerce. La nostra presenza nei Paesi a volte è con filiali di nostra proprietà, a volte con distributori locali. Poi capita anche, come avvenuto in Gran Bretagna, che decidiamo di acquisire il distributore per avere una presenza più forte in un mercato strategico.

In Cina invece lo sviluppo come è stato?

Il business gestito tramite distributori esteri ha registrato una crescita rispetto all’anno precedente sia nei mercati occidentali più consolidati che in Asia, in particolare in Cina tramite l’ecommerce e in Corea grazie ad una crescente presenza multi-canale. L’ecommerce ha registrato una crescita a doppia cifra rispetto all’esercizio precedente trainata dall’ottimizzazione della customer experience del nuovo sito e dalle iniziative di digital transformation portate a termine. In Italia, come in tutti gli altri paesi, ci siamo accorti che con il digitale il 50% dei clienti è nuovo.

Per l’approvvigionamento delle materie prime in questi mesi di emergenza e di chiusura delle frontiere avete avuto difficoltà?

Non particolarmente, abbiamo contratti di lungo corso, specie nell’area sudamericana, abbiamo anche approvvigionamenti dall’Etiopia e da alcune aree asiatiche che ci hanno garantito una fornitura costante.

Torniamo alle vostre “solide fondamenta” e cioè i risultati 2019. Quali sono i punti di forza?

I risultati 2019 mostrano una traiettoria di crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari, confermando la forza del brand illy e del nostro modello di business globale e multi-canale. Anche nel 2019 abbiamo continuato a perseguire un modo di “fare impresa” responsabile attraverso l’adozione dello status di società benefit, confermando ulteriormente la nostra volontà di crescere operando in modo responsabile, trasparente e sostenibile per le comunità con le quali interagiamo. La crescita è stata bilanciata tra i mercati in cui il gruppo opera con distribuzione diretta e quelli serviti tramite distributori indipendenti. Il mercato italiano ha registrato ottime performance sia nel canale horeca grazie alla continua acquisizione di clienti unita ad una riduzione del churn rate (tasso di abbandono) beneficiando, tra le varie iniziative, del lancio delle capsule compatibili.