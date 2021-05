Poke House, 20 milioni per nuovi locali in Europa. Grazie (anche) al digitale

3' di lettura

L'ultimo “botto” risale a poche settimane fa, con l'annuncio di un finanziamento da 20 milioni di euro che rafforza ulteriormente il valore di impresa (sfiora ora i 100 milioni di euro) di questa startup del foodtech nata a Milano nel 2018 per portare il piatto tipico della cucina tradizionale hawaiana in Europa. Oggi sono trenta le insegne di Poke House in attività fra Italia (Roma, Torino, Brescia e Parma le città al momento coperte, oltre al capoluogo lombardo, dove gli store sono 13), Portogallo (Lisbona) e Spagna (Madrid, Barcellona e Valencia), in cui vi lavorano complessivamente oltre 400 persone, e il fatturato atteso per il 2021 supera i 40 milioni di euro.

Un’identità ibrida

Le peculiarità della sua offerta, che richiama esplicitamente il “mood” californiano, sono la velocità del servizio, l'altissima qualità degli ingredienti, la personalizzazione (le salse sono prodotte in casa) e tanta digitalizzazione, applicata sia a livello organizzativo interno sia nel processo di vendita delle “bowl”, le ciotole nelle quali gustare il mix di proteine (pesce o pollo), frutta e verdura che compongono per l'appunto il poke.

Matteo Pichi, romano, classe 1986, ex country manager di Glovo e co-fondatore e amministratore delegato della società (l'altra founder è Vittoria Zanetti, 30enne mantovana), è solito ripetere come Poke House sia un “fast casual” che utilizza la tecnologia per migliorare il servizio al cliente e per sviluppare al meglio il business.

La strategia di sviluppo digitale

Come? «Non abbiamo un profilo tipico dei classici ristoratori, visto che veniamo da esperienze passate nel food delivery e nel mondo startup», spiega Pichi al Sole24ore elencando gli strumenti alla base dell'operatività quotidiana della sua creatura: sistema di Crm proprietario per la gestione della relazione con i clienti, menu digitali per fare lead generation, prenotazioni via app per evitare le code, pagamenti elettronici. Il tutto pensato in modo sinergico con i vari servizi offerti dal negozio, food delivery (gestito attraverso le principali piattaforme della consegna a domicilio) e click & collect in testa.

L'obiettivo di fondo, come dice il ceo di Poke House, è quello di garantire agli utenti un'esperienza di consumo “fluida” e curata in ogni dettaglio, oltre che sicura. Per farlo entrano in gioco anche soluzioni gestionali tipiche del mondo aziendale, vedi i software di business intelligence che monitorano e analizzano l'andamento delle vendite in tempo reale per permettere di correggere o modificare determinate scelte in corso d'opera, riducendo di conseguenza al minimo il rischio. E la pandemia di Covid 19 ha avvalorato questa strategia.