Poke House continua l’espansione in Europa: nuovo locale a Londra

2' di lettura

Poke House, il brand italiano leader nel “format di ristorazione hawaiana”, continua la sua espansione in Europa, come da piani di sviluppo messi in campo dopo l’ultimo aumento di capitale da 20 milioni (con un valore di impresa che ora sfiora i 100).

Poke House è già presente in Spagna, Portogallo, Francia ed è recentemente sbarcata sul mercato olandese con l’ingresso nel capitale di Poké Perfect. Ora, dopo l'acquisizione della catena londinese Ahi Pokè della scorsa primavera (al momento le insegne sono entrambe presenti in Uk, poi si fonderanno continuando a operare sotto il brand Poke House) apre uno store nel caratteristico quartiere londinese di Notting Hill.

Loading...

L'apertura a Londra,«rappresenta un altro importante step del percorso di internazionalizzazione della giovane realtà italiana», comunicano dalla società, nata dall’idea di Matteo Pichi e Vittoria Zanetti. Il menù di Poke House «spazia dal mattino alla sera con una scelta variegata che copre tutto l'arco della giornata: dalle poke bowl - componibili a piacimento con combinazioni sempre nuove – fino agli avo toast, le açai bowls, i mini-poke e gli snack per chiunque abbia voglia di un break healthy ma gustoso». Nel menu della Portobello House è stata inserita anche una bowl «pensata per i gusti della clientela Uk: “Heat Wave” a base di quinoa tricolore, juicy salmon, avocado, cetriolo, cipolla rossa, spicy mayo, coriandolo e sesamo».

«Siamo felici di aprire finalmente le porte della nostra prima House a Londra e diffondere la nostra food philosophy anche nel Regno Unito – commenta Pichi – . Quest'attesa e importante apertura, in una piazza dinamica ed eclettica come Londra, ci emoziona e ci riempie di orgoglio. Mentre continuiamo ad espanderci in Italia, dove contiamo già 33 locali, selezionando solo le migliori destinationi, oggi un tassello fondamentale si aggiunge al percorso di internazionalizzazione».