Poke House raggiunge i cento milioni di ricavi e cresce all’estero

Poke House, catena di locali specializzati nell’healthy food accelera il processo di internazionalizzazione e nel 2022 raggiunge i 100 milioni di ricavi con oltre mille dipendenti. È stato appena inaugurato a Lenox House il secondo locale a Miami Beach. Il locale, di 66 metri quadri, gode di un affaccio su Lenox Avenue, ad angolo con la Lincoln Road di Miami Beach, location celebre a livello mondiale per lo shopping sfrenato e la ristorazione all’aperto nel cuore di South Beach, e si aggiunge a quello in Brickell House, aperta nel settembre del 2022. Il gruppo in meno di cinque anni si è sviluppato creando un network con oltre 130 locali in nove paesi. Il processo di internazionalizzazione si è accentuato ulteriormente dopo l'acquisizione - avvenuta a gennaio 2022 - della catena Sweetfin, uno dei brand più iconici in California, conosciuto come il precursore del poke e leader delle bowl plant-based negli Stati Uniti. L’operazione ha coinvolto in particolare le 14 location a marchio Sweetfin in California.

Uno sviluppo rapido che spinge i conti di Poke House a quota 100 milioni di ricavi. «Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti quest’anno che confermano la leadership di Poke House: abbiamo portato un po’ di West Coast anche a Miami, grazie alla nostra seconda House a pochi passi dalle splendide spiagge che la rendono celebre - spiega Matteo Pichi, Ceo & Co founder di Poke House -. Grazie alla doppia presenza in città siamo in grado di soddisfare ancora meglio la domanda giovane, dinamica e in cerca di healthy food gustoso». Vittoria Zanetti, Co Founder & Executive Director aggiunge «Miami è la cornice perfetta per la nostra proposta giovane, informale, che vuole offrire uno stile di vita sano senza rinunciare al gusto. Siamo convinti che le nostre bowl siano la scelta ideale per chi ricerca un mix perfetto tra bontà e leggerezza, grazie agli abbinamenti infiniti di ingredienti che lo rendono perfetto per una pausa tra un'onda e l'altra».